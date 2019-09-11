Про «живых мертвецов» владимирцам расскажет главный редактор «Грамоты.ру»

Владимирский информационный центр по атомной энергии открывает новый сезон интересных научно-популярных шоу, лекций и встреч. 11 сентября состоится первая в этом учебном году «Географическая солянка» - встреча со знаменитым путешественником. Гость ИЦАЭ - Николай Камуз, член Академии вольных путешествий, он расскажет о своих экспедициях в Карелию, на Урал, в Крым и Кинбурнскую косу в своей лекции «Всё выключено, или как провести отпуск активно и незабываемо». «Географическая солянка» — совместный проект ИЦАЭ Владимира и Молодёжного клуба Русского географического общества.

А в пятницу, 13-го, будет, как положено в такой день, сеанс черной магии (естественно, с последующим разоблачением). А именно - «Вечер научных страшилок». Это научно-популярное ток-шоу, на котором ученые-просветители разоблачают самые популярные мифы и суеверия, которых пугаются люди.

В этот раз редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Владимир Пахомов расскажет про домовых, леших, вурдалаков, баба-ягу и кикимору. Откуда взялись эти названия? Почему «мертвец» и «покойник» с точки зрения русского языка - живые? Приходите - узнаете.

Во второй части волонтёр театральных программ владимирского драмтеатра Ольга Гунина расскажет театральные байки и приметы: о гвоздях на сцене, рассыпанном гриме, «несчастливых» пьесах и других актерских суевериях.

ИЦАЭ

И, наконец, третья часть будет посвящена самой сложной теме: медицинским страхам и заблуждениям. Почему истории о связи прививок и аутизма - это бред, чем вредна (спойлер - ничем) МРТ и компьютерная томография, как часто можно делать рентген - расскажет преподаватель владимирского медицинского колледжа, операционная медицинская сестра отделения экстренной хирургии областной клинической больницы Валерия Тимофеева.

КОНКРЕТНО

«Географическая солянка» - 11 сентбря, начало в 18.00, ИЦАЭ, Октябрьский пр-т, д. 3. Вход свободный.

«Вечер научных страшилок» - 13 сентября, в 18.00, Музей человека и науки «Эврика», ул. Большая Московская, д. 11. Участие бесплатное по предварительной записи, тел.: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.