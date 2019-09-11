Областные власти хотят расширить охраняемую зону лесопарка «Дружба»

6 сентября губернатор Владимир Сипягин подписал постановление, в соответствии с которым департаменту лесного хозяйства переданы функции и полномочия учредителя единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области (ГБУ "Дирекция ООПТ"). Ранее учредителем выступала областная инспекция по охране и использованию животного мира. Изменится ли что-то для владимирских памятников природы: лугов, озер, лесов? В частности, для парка «Дружба», территорию вокруг которого пытаются застраивать, подбираясь к границам охраняемой зоны.

- Для работы дирекции ничего не изменится, - рассказала руководитель дирекции Ольга Канищева. - Мы как и раньше работаем при администрации Владимирской области. И финансирование у нас из областного бюджета как раньше. Смена учредителя сделана лишь потому, что 75 процентов особо охраняемых территорий в регионе находятся на землях лесного фонда. И было логичным, чтобы за них отвечали представители департамента лесного хозяйства.

Что касается лесопарка «Дружба», то Ольга Канищева уверяет, что его безопасностью сейчас активно занимаются. В том числе и с помощью расширения охраняемой зоны лесопарка.

- Мы прорабатываем данный вопрос, - сказала она. - Дело в том, что сейчас в ведении гослесфонда находится лишь малая часть лесопарка. Та, которую многие называют дендрарием. Остальная территория находится в ведении муниципалитета. Мы надеемся сделать так, чтобы зона особо охраняемой природной территории стала не просто шире, но и включила туда участок, относящийся сейчас к землям сельхозназначения.

Сделать это можно через Министерство природы. Если областным властям удастся изменить статус земель вокруг парка, то строить новые микрорайоны вокруг станет сложнее. А именно этого и добиваются многие активисты во Владимире.