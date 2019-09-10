2019-09-09T17:13:35+03:00
Общество

Владимирский полумарафон пробежали пять тысяч человек

Они вышли на дистанции от 300 метров до 21 километров
Вероника ПАНИНА
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Ольга Бекрицкая пробежала 21 километр с коляской!Ольга Бекрицкая пробежала 21 километр с коляской!Фото: Администрация города Владимира
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В субботу центр Владимира почти весь день был перекрыт ради спортивного праздника - полумарафона «Золотые ворота». Он прошел уже в третий раз, на дистанции вышли пять тысяч бегунов - спортсменов и любителей.

Всего победителей и призеров в полумарафоне оказалось 222: награждали лучших бегунов на разных дистанциях и в разных возрастных категориях. Участники в возрасте от 4 до 10 лет бежали дистанции 300 и 600 метров. Самыми юными победителями стали Никита Казанцев из Балашихи и Мария Иудина из Владимира - участники забега в возрастной категории 4 года.

Звание самого опытныго бегуна по праву досталось 80-летнему Виктору Бубнову. Он стал бронзовым призером в категории 70+ на дистанции 10 километров.

Старт главному забегу полумарафона на 21,1 километров был дан в 13.15. Спортсменам надо было пробежать дистанцию от Золотых ворот до площади Фрунзе три раза, так как это расстояние - всего 7 километров. На площади Фрунзе бегуны разворачивались, делали небольшую петлю по улице Герцена и бежали обратно по Большой Московской. Сложностей добавлял рельеф - Владимир в этом районе холмистый, и участникам приходилось бежать то вверх, то вниз.

На дистанции 21,1 километр победил московский бегун Иван Панферов (с результатом 1 час 09 минут 17 секунд), который год назад финишировал на этих соревнованиях вторым. «Серебро» у Максима Черезова (Переславль Залесский), «бронза» — у Дмитрия Шунина из поселка Красная Горбатка.

Среди женщин 1 место у владимирской спортсменки Натальи Волгиной (1 час 26 минут 34 сек.), 2 место у Анны Гавриловой (Владимир), 3 место у Анастасит Архиповой (Покров).

КСТАТИ

Ольга Бекрицкая из Владимира пробежала дистанцию в 21,1 километр с детской коляской, в которой был ее годовалый сын, и показала результат 1 час 57 минут 27 секунд. Ольга призналась, что мечтала об этом целый год и была просто потрясена доброжелательной реакцией окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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