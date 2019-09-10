Областные власти не будут оплачивать проездные для пенсионеров

Администрация Владимирской области не станет компенсировать затраты на льготный проезд пенсионеров из соседних с Владимиром населенных пунктов. Напомним, из-за перехода на оплату проезда транспортными картами в автобусах и троллейбусах Владимира жители Боголюбово, Сновиц и Лемешек потеряли возможность льготного проезда. Транспортные карты, ставшие заменой социальным проездным, продают только тем льготникам, у кого прописка во Владимире. Вообще такой порядок был и раньше, просто до сентября при продаже проездных не просили паспорт, хотя обязаны были это делать. Теперь же прописку жестко проверяют.

- Дело в том, что администрация обязана субсидировать перевозчикам затраты на перевозку льготников. Делается это из городского бюджета, - объяснял на прошлой неделе Александр Карпилович, официальный представитель мэрии Владимира. - Поэтому и компенсируем мы затраты только на владимирцев. Если в областной администрации согласятся субсидировать затраты на жителей этих поселков, мы без проблем сделаем транспортные карты и для них.

Мы отправили запрос в областную администрацию. И нам ответили, что в областном бюджете такие субсидии не предусмотрены. Постановлением губернатора выделяются лишь средства на субсидирование отдельных категорий льготников из областного бюджета (см. КОНКРЕТНО). Льготный проезд пенсионеров - добрая воля администрации Владимира, областная власть поддерживать льготу не обязана.

Короче, льготных транспортных карт у жителей пригородов не будет.

КОНКРЕТНО

Кто имеет право на бесплатный проезд во Владимире

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей

- ветераны боевых действий

- блокадники

- чернобыльцы, семипалатинцы и ликвидаторы последствий аварии на ПО «Маяк»

- инвалиды

- почетные доноры

- граждане, подвергшиеся политическим репрессиям

- ветераны труда.