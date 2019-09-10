Владимирское «Торпедо» в этом сезоне пускает представительниц прекрасного пола на свои матчи бесплатно

Многие футбольные клубы по-разному работают над повышением посещаемости матчей на своих стадионах. Кто-то снижает цены на билеты или даже делает бесплатный вход на отдельные матчи. Другие устраивают разные акции, вплоть до горячего чая в холодные дни.

А владимирское «Торпедо» в этом сезоне решило соединить оба способа — и вход бесплатный сделать, и акцию устроить. Право на бесплатный проход на игры «Торпедо» во Владимире получили все девушки и женщины. Причем им для прохода на стадион даже не надо доказывать свою принадлежность к женскому полу какими-либо бумажками. Охрана доверяет своим глазам и заверениям самой девушки.

Еще право на бесплатный проход на стадион имеют дети до 12 лет, но только вместе с родителями.

Ближайший повод для девушек и женщин поддержать «Торпедо» в их акции — 15 сентября. В этот день владимирские футболисты сыграют в рамках чемпионата России матч с московским «Локомотивом-Казанкой». Игра пройдёт на Большой спортивной арене нашего стадиона и начнётся в 18 часов.

Тем же, кому не повезло родиться женщиной, за посещение матча придется заплатить 150 рублей. Кстати, в клубе предупредили, что пока по техническим причинам билет можно купить лишь за наличку. Платежи картами, мобильниками, часами и другими устройствами не принимаются. Кассы стадиона «Торпедо» открываются за час до начала игры. Поэтому стоит заблаговременно приходить на арену во избежание очередей.