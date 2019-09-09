2019-09-09T17:22:33+03:00
Общество

Лучшие врачи России приехали в Муром

В рамках Всероссийской акции "Волна здоровья" 18 представителей ведущих федеральных клиник осмотрели маленьких пациентов из Владимирской области
Елена МАСЛЕННИКОВА
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В шатрах здоровья горожане могли измерить уровень сахара и холестирина в кровиВ шатрах здоровья горожане могли измерить уровень сахара и холестирина в кровиФото: Елена Масленникова
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7 сентября в Муроме прошла Всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья". Десант столичных медиков во главе с вице-президентом "Совета общероссийской организации "Лига здоровья нации" Николаем Кононовым прибыл в Муромскую городскую больницу №3.

В шатрах здоровья участники акции проверяли внутриглазное давление Фото: Елена Масленникова

В шатрах здоровья участники акции проверяли внутриглазное давлениеФото: Елена Масленникова

По словам Николая Кононова, основными задачами «Волны здоровья», которая проходит уже в четырнадцатый раз, являются продвижение здорового образа жизни и возможность получения детьми в любом уголке страны консультаций у лучших врачей с дальнейшим оказанием высокотехнологичной помощи. Впервые акция состоялась в 2006 году. И за это время она охватила более 50 населенных пунктов 7 федеральных округов. В общей сложности было обследовано 11 тысяч детей.

- В этом году мы побывали уже в Дубне, Рыбинске, Плесе, Кинешме и Нижнем Новгороде. Было обследовано семьсот шестьдесят два ребенка и двумстам семидесяти из них были выданы направления на лечение в федеральных центрах, - отметил Николай Кононов.

Вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов вручает благодарность сенатору Ольге Хохловой Фото: Елена Масленникова

Вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов вручает благодарность сенатору Ольге ХохловойФото: Елена Масленникова

В Муром приехали врачи-кардиологи, хирурги, эндокринологи, офтальмологи, сурдологи, отоларингологи, гинекологи и специалисты других профилей. В рамках акции "Волна здоровья" специалисты не просто провели осмотр, но и выдали некоторым пациентам направления на обследование и лечение в федеральные клиники. Это такие ведущие медицинские центры, как НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, НКЦ оториноларингологии, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Детский медицинский центр Управления делами Президента РФ и другие клиники. Медицинская помощь муромским детишкам будет оказана бесплатно.

Вместе с лучшими врачами страны в Муром приехал вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов Фото: Елена Масленникова

Вместе с лучшими врачами страны в Муром приехал вице-президент Лиги здоровья нации Николай КононовФото: Елена Масленникова

- Я бы сказал, что мы несем в том числе просветительскую функцию. Пациенты часто даже не знают, как решить свою проблему. Мы рассказываем, как и где можно бесплатно получить высокотехнологичную помощь и при необходимости сразу даем направление к нам в центр, - рассказал Виталий Карпов, заведующий отделением сурдологии НКЦ оториноларингологии.

Артему Зайцеву всего 4 годика. У малыша тугоухость 3 степени и врожденная патология ушной раковины, рассказала мама.

- Сын слышит только одним ухом. И я думала, что это приговор. Но Виталий Леонидович - сурдолог, нам пообещал, что через полгода мы сможем пройти обследование в московском центре оториноларингологии. И в пять лет Артему сделают операцию, бесплатно. Сын будет слышать. Я просто счастлива,- поделилась Наталья Зайцева, мама маленького пациента.

Заведующий отделением сурдологии НКЦ Оториноларингологии Виталий Карпов Фото: Елена Масленникова

Заведующий отделением сурдологии НКЦ Оториноларингологии Виталий КарповФото: Елена Масленникова

Между тем, в рамках оздоровительной акции на набережной Оки открылся фестиваль "Сохрани свое здоровье" и работали так называемые "шатры здоровья". Горожане выстраивались в очереди, чтобы измерить артериальное давление, проверить уровень сахара в крови, пройти ЭКГ и получить медицинскую консультацию специалистов. В передвижных кабинетах обследование проходили подростки.

Оздоровительная акция Волна здоровья прокатилась по набережной Оки Фото: Елена Масленникова

Оздоровительная акция Волна здоровья прокатилась по набережной ОкиФото: Елена Масленникова

Теперь подобные оздоровительные проекты станут постоянными для Владимирской области. Представители администрации региона подписали соглашение с руководством "Лиги здоровья нации" о взаимной поддержке и сотрудничестве. Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев отметил, что такое взаимодействие - это благо не только для жителей области, но и неоценимый опыт для владимирских врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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