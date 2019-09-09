2019-09-09T17:22:33+03:00
Политика

Бизнесмен Александр Захаров выиграл выборы в самом восточном округе Владимира

В следующем году борьба за места в горосовете будет жаркой
Сергей МОРКОВКИН
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Александр Захаров. Фото с личной страницы ВКАлександр Захаров. Фото с личной страницы ВКФото: ВКонтакте
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8 сентября жители округа № 17 во Владимире (восточная часть города) на один год избрали себе депутата в горсовет. Сенсации не случилось, молодой предприниматель Александр Захаров, представляющий "Единую Россию", выиграл с изрядным преимуществом, набрав 55,66% (1 722 голоса). Ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Елена Мусина, набрала 17,26% голосов, на почетное третье место забрался молодой кандидат от партии "Коммунисты России" Иван Ширышев, получивший 11,7% голосов.

Предвыборная кампания

Владимирский избирком считает, что выборы прошли тихо и спокойно. У наблюдателей иное мнение, им не нравилось все творившеся вокруг. Я сам был свидетелем, как наблюдателей от оппозиционых партий и от КПРФ просили снимать значки и не писать ручками с партийной символикой.

Здесь, в большом окраинном сонном царстве правят политехнологии. Победитель Александр Захаров купался в лучах одобрения со стороны администрации города и Фрунзенского района - теперь это можно не скрывать. Он был спонсором Дня любви, семьи в верности в Оргтруде, организовал группу в Viber, где писал о решении проблем местных жителей, плакатами кандидата были увешаны все автобусы, едущие в Лесной, и супермаркеты округа. С точки зрения технологии, команда Захарова сработала на ура, ни разу не нарушив закон.

Сильнее всех с представителем "Единой России" боролась кандидат от КПРФ Елена Мусина, но в итоге сама была уличена в нарушении законодательства. Например, публикации агитационной статьи в партийной газете не за счет средств избирательного фонда. А пока представители партий-титанов бодались за лидерство, новичок Иван Ширышев тихой сапой набирал сторонников. На этих выборах молодой человек получил бесценный опыт.

Не обошлось и без "двойников". В частности, спойлера на всякий случай подобрали кандидату от "Справедливой России" Валерию Белякову. В итоге представитель КПСС набрал чуть больше 1% голосов избирателей. Технология "двойников" показала свою несостоятельность.

17-ый округ города Владимира - самый социально непростой. Мало того, что все это - окраина, так и еще территориально он сильно разбросан. Депутату здесь придется ходить по малосемейкам и баракам, решать проблемы с подъездом скорой, разбитыми дорогами, брошенными стадионами и текущими крышами в школах. Не забывайте о проблемной больнице в Оргтруде и банкротном свинокомплексе в Лесном.

Что будет на следующих выборах?

Увиденное на дополнительных выборах 8 сентября можно экстраполировать на будущие выборы во владимирский горсовет 28 созыва в следующем году. Глава избирательной комиссии города Владимира Вадим Кузьмин уверен, что борьба будет жаркой, а явка на выборы окажется достаточно высокой, в районе 30%. На это указывает с одной стороны достаточно высокая явка на дополнительных выборах, она была выше, чем в 2015 году, с другой стороны - увеличивающееся количество кандидатов.

Особенно интересными должны получиться выборы по одномандатным округам, где партии могут добрать мандатов к партийному списку. Но здесь возможны нюансы. Во-первых, округа во Владимире вполне могут перенарезать по примеру Киржачского района. Правда за такое решение еще должны проголосовать депутаты действующего горсовета, но вероятность очень высока. Пример перенарезки округов в Киржачском районе показал невысокую эффективность этого метода, но во Владимире столь явных протестных настроений не видно.

Во-вторых, глава городской избирательной комиссии Вадим Кузьмин может покинуть свой пост, если на выборы из бюджета не выделят достаточно денег. И тогда окунуться с сложные выборы с головой предстоит новому, менее опытному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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