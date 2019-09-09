В Муроме и Собинке выборы уверенно выиграли действующие мэры

8 сентября во Владимирской области прошел единый день голосования. Жители Мурома и Собинки переизбрали своих мэров. Евгений Рычков ("Единая Россия") и Елена Карпова (самовыдвиженец) выиграли выборы с завидным отрывом.

Исход выборов в Муроме был предсказуем сразу же после публичного решения Евгения Рычкова пойти на второй срок. В своей победе глава округа был уверен настолько, что не стал играть в модные игры с самовыдвижением и поиском кандидатов-спойлеров. Остальные парламентские партии лишь обозначили борьбу за кресло главы города. Итог: за действующего мэра проголосовали 81,37% избирателей (22 420 человек). Явка на выборы составила 27,84%. Для сравнения, в марте 2015 года Евгений Рычков набрал 86,04% голосов, а в 2011 году - 52%.

Евгений Рычков. Фото с личного сайта политика

Ближайший конкурент Евгения Рычкова - представитель КПРФ Владимир Колпаков. За инженера местного ремонтно-технического завода проголосовали 8,55% избирателей. Третьим стал представитель ЛДПР Сергей Корнилов, набравший 5,93% голосов избирателей.

С выборами в Собинке изначально все выглядело сложнее, "Единая Россия" праймериз кандидатов не проводила, а действующий мэр города, представляющий именно эту партию, пошла на выборы самовыдвиженцем. Конкуренцию Елене Карповой намеревался составить известный на всю страну правдоруб из народа Владимир Виноградов, которого с удивительной легкостью переманила к себе КПРФ. Когда запахло жареным, партийные функционеры включили все традиционные ресурсы. Виноградову срочно отыскали спойлера-тезку из партии с практически похожим названием, в поддержку Елены Капровой свою кандидатуру сначала выдвинул, а затем снял глава местной партячейки "Единой России" и вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков. Некоторое время выборы в Собинке выглядели чуть ли самыми яркими и конкурентными. Но половина кандидатов до дня голосования не добралась, а предвыборная кампания получилась блеклой. Одним словом, борьба развернулась вокруг политтехнологий.

Елена Карпова. Фото с сайта владимирского отделения партии "Единая Россия"

Елена Карпова набрала 56,97% голосов избирателей (2305 человек), Владимир Виноградов смог получить лишь 24,17% голосов. Кстати, спойлер-конкурент Владимира Виноградова набрал всего 2,94% голосов, так что технология "двойников", стоит признать, себя изжила.

Локальная сенсация случилась в Киржачском районе, где на выборах в местный райсовет представители "Единой России" и ряда оппозиционых партий поделили места поровну. Отметим, что выборы по своему 17-му округу выиграла известный активист Татьяна Гусева, дважды защищавшая свое право на выдвижение от КПРФ в суде. При всем этом, в Киржачском районе ранее хитрым способом перенарезали округа, разбавив протестных жителей-дачников лояльными местными. Практика показала, что местные политические силы знают, что в таких случаях делать.