2019-09-06T17:51:52+03:00
Общество

18-летний нападающий из Мурома перешел в питерский "Зенит"

Кирилл Косарев ушел в аренду в лучший клуб страны
Сергей МОРКОВКИН
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Кирилл Косарев. Фото: пресс-служба ФК "Крылья Советов" СамараКирилл Косарев. Фото: пресс-служба ФК "Крылья Советов" Самара
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Молодые футболисты из второго дивизиона редко переходят в клубы Российской Премьер-Лиги. Особенно из Владимирской области. Тем более, в команду, ставшую чемпионом страны, которой предстоит выступить в Лиге Чемпионов. Юный 18-летний нападающий Кирилл Косарев стал первым после Дмитрия Вязьмикина нашим футболистом, отправившимся покорять самые высокие вершины российского футбола. Он отправился в санкт-петербургский "Зенит" в полугодичную аренду.

По данным авторитетного портала "Трансфертмаркет", переход Кирилла Косарева обошелся чемпиону страны в 250 тысяч евро. В нынешнее межсезонье питерский клуб собрал целую команду молодых и перспективных игроков, взяв их в аренду на полгода. Вероятно, тратить деньги на полноценные трансферы клуб не может из-за ограничений финансового fair-play, уж больно сильно клуб потратился на футболистов для основного состава. Но есть Косарев придется ко двору, полноценный переход не заставит себя ждать. Тем более, что все необходимое у форварда для этого есть.

Вероятнее всего, скауты чемпиона страны заметили Кирилла Косарева на традиционном питерском мемориале имени Гранаткина, где он стал лучшим бомбардиром турнира, забив четыре гола в составе юношеской сборной России. Три из них, правда, он положил откровенно слабой сборной Индии, а еще один гол влетел от ноги молодого нападающего в ворота второй российской сборной. Но Косарев силен не только голами: он классно двигается по полю, выполняет большой объем работы в позиционной защите и при прессинге, обладает неплохой скоростью, умеет играть в касание.

В "Муром" Кирилл Косарев перешел год назад из родных самарских "Крыльев Советов" в поисках игровой практики. Для основной команды волжского клуба он был откровенно сыроват, а первенство дублеров уже явно перерос. На берегах "Оки" в прошлом сезоне Кирилл провел 21 игру, забив 6 голов. Неплохо для 17-летнего пацана.

Об играх за основной состав "Зенита" Кириллу явно думать рано. Из пары Дзюба-Азмун (капитаны сборных России и Ирана) в ближайшее время он никого не вытеснит. На Лигу Чемпионов парня тоже не заявили. Первый матч с синей футболке чемпиона страны он провел в составе молодежной команды "Зенита". А еще нападающего заявили в "Зенит-2", потому он вполне может сыграть против владимирского "Торпедо" или того же "Мурома", если, конечно, позволяет соглашение между клубами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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