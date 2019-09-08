100 лет назад на Урале погиб чапаевский комиссар Павел Батурин

На второстепенных улочках центра Владимира - тишь да провинциальная благодать. Редкий местный житель завернет в этот район сонных двухэтажных домиков, не то что турист. Здесь на окраине дореволюционного Владимира на улице Ильинской-Покатой стоит неприметный, побитый временем домик, на котором висит столь же неприметная табличка с портретом мужчины в папахе и пышными усами. Мало кто сегодня знает, что в этом домике жил комиссар самого Чапаева. С ним воевал, с ним и погиб под Лбищенском на Урале.

От гимназии до МГУ

Домик во Владимире - это дом бабушки героя Гражданской войны. Именно ей на воспитание отдал сына Павла сельский священник из Суздальского района отец Степан Батурин. Бабушка хлопотала за внука где могла, устроила Пашу во владимирскую гимназию, где будущий революционер учился с известным русским поэтом-эмигрантом Константином Бальмонтом. Там, в стенах престижной школы для детей блистательных дворян, сын сельского священника заразился левыми идеями. В тех годы в начале XX века "Капитал" Маркса был любимейшим чтением подрастающей интеллигенции. Но если для таких людей, как Константин Бальмонт, все это было просто милой юношеской забавой, то для Павла Батурина коммунизм стал главной идеей жизни.

В 16 лет, в 1905 году будущий комиссар Красной Армии вступил в социально-демократический кружок. Вскоре начал переписку с сидевшим во Владимире революционером Михаилом Фрунзе. Привязанность к нему Батурин пронес через всю жизнь. А уже через два года ходивший под пристальными взглядами филеров Павел Батурин отправился в первую ссылку. Во время февральского обыска 1908 года в доме на Ильиской-Покатой жандармы нашли аж семь запрещенных марксистских брошюр. Простить такое гимназисту не могли, и отправили на север - город Кадников Вологодской области. Лишь стараниями директора гимназии Батурин успел получить "аттестат зрелости" до отъезда. Через три года документы об образовании очень пригодятся будущему комиссару. В 1910 году после ссылки он поступит на физико-математический факультет МГУ.

Между Москвой и Владимиром

История взаимоотношений Павла Батурина с главным вузом страны - та еще эпопея. В первый раз юный марксист вылетел из стен МГУ уже через полгода после поступления: руководство физмата не могло не отреагировать на левую агитацию студента из провинции. После отчисления Батурин сразу же приехал во Владимир и вновь связался с сидевшим в централе Фрунзе, "подогревал" заключенных революционеров подачками с воли.

В 1913 году в жизни Павла Батурина произошел интересный эпизод. Перед визитом царской семьи во Владимир во время празднования 300-летия Дома Романовых революционера посадили в тюрьму. Просто так, на всякий случай. Когда царь прокатился на новенькой машине по провинциальному Владимиру, Батурина выпустили. После такого конфуза будущий комиссар на три года уехал к родственникам в Ярославскую область. А в 1916 году ухитрился добыть поддельный паспорт для встречи Фрунзе из ссылки.

Несмотря на все невзгоды, Батурин все же ухитрился каким-то чудом окончить МГУ. Но мирной жизни счетовода или лаборанта он предпочел неустроенную солдатскую судьбу. В 1916 году Батурин был мобилизован в армию и направлен в Александровское военное училище в Москве. Офицеров тогда готовили по ускоренной программе, все для войны.

Незадолго до Февральского переворота Павел Батурин получил чин прапорщика и отправился на фронт. Уже через год революционер уволился в запас и по рекомендации все того же Фрунзе официально вступил в ряды большевиков. По настоянию старшего товарища владимирский революционер перебрался к нему на дачу под Иваново. Вместе они занимались хозяйственными вопросами - обустраивали Ивановскую промышленную губернию.

На фронтах с Чапаевым

К весне 1919 года хозяйственная работа наскучила рвущемуся в бой революционеру. В местном губкоме противится воле военного не стали и отпустили его на фронт. Уже в апреле Батурин был назначен комиссаром по политической линии в легендарную 25-ую дивизию к Чапаеву вместо воспевшего подвиги красного командира Дмитрия Фурманова. У самого писателя отношения с пылким Чапаем не сложились, уж очень приглянулась герою войны его красавица-жена. Ну, а Батурин с корабля на бал попал с комдивом с самое пекло войны. Бои были тяжелыми, летом под Батуриным убили коня.

Погиб Павел Батурин в один день с Чапаевым в бою с казаками под Лбищенском. Отобрав вражеский пулемет, комиссар отстреливался от врага до тех пор, пока белые не проникли в тыл. Вытащив раненного героя, они так его изуродовали, что на трупе не осталось неизрезанного штыками и шашками места.

Память

Последнего комиссара Чапаева сегодня практически никто не помнит, хотя в романе Фурманова его гибель описана яркими красками. Во Владимире о красном комиссаре напоминает разве что небольшая улочка. Мало кто теперь помнит, чье имя она носит.