Владимир Сипягин: «Ни один процесс невозможно представить без использования мобильной связи и Интернета»

За последние несколько месяцев областные власти подписали целый ряд документов с крупными инвесторами и организациями. Тут можно назвать и соглашения с «Газпромом», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», консалтинговой компанией «Айрес Групп» и так далее. Но 6 сентября состоялось подписание особого документа.

Нужна цифровизация страны

Администрация Владимирской области на этот раз заключило соглашение о взаимодействии с ПАО «Мегафон». Сделано это в целях развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в 33 регионе.

- В первую очередь, мы говорим сейчас о развитии цифровых технологий и связи в регионе, - отметил губернатор Владимир Сипягин. - Задача эта государственная, поставленная Президентом страны. От нас необходимо на базе передовых технологий форсировать модернизацию инфраструктуры, что имеет огромное значение для укрепления связности внутри страны, имеющей огромные территории. Это позволит еще больше раскрыть потенциал региона в плане роста экономики.

Подписи под документом подставили губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян. В мероприятии также приняли участие врио заместителя главы региона Аркадий Боцан-Харченко и представители ПАО «МегаФон».

Подписанное соглашение ориентировано на дополнительные инвестиции в инфраструктурные проекты связи, на повышение эффективности управления городами области, на привлечение в бюджеты различных уровней дополнительных доходов от реализации проектов фото- и видеофиксации, массогабаритного контроля, на создание дополнительных рабочих мест.

- Сейчас ни один процесс невозможно представить без использования мобильной связи и Интернета, - сказал Владимир Сипягин. - Они необходимы в экономике, социальной сфере и многих других аспектах нашей жизни. В том числе, в таких элементарно важных вещах, как вызов скорой или пожарной. Особенно важен мобильный интернет для нашего сельского населения. Так что мы ждем только позитивных изменений после подписания данного соглашения.

Проекты в сфере туризма и ЖКХ

Со своей стороны Геворк Вермишян поблагодарил администрацию Владимирской области за доверие, оказанное компании.

- Мне очень лестна та оценка, что была дана нам Владимиром Сипягиным, - сказал он, - Все-таки мы работаем на территории области достаточно давно и всегда старались быть в лидерах, что накладывает на нас множество обязательств. В том числе и решение такой проблемы, как наличие белых пятен в плане связи на территории страны. Есть они и во Владимирской области. Для этого мы готовы использовать базовые станции 4G, дающие достаточное голосовое покрытие и покрытие передачи данных, а также продвигать на территории региона свои самые продвинутые IT-продукты и проекты.

- Новые технологии помогают анализировать ситуацию в той или иной сфере и на основе этого анализа успешно внедрять проекты в социально-экономическую сферу региона. Сейчас мы обсуждаем серьёзные проекты, которые сможем в ближайшем будущем реализовать во Владимирской области, – резюмировал Губернатор.