2019-09-08T19:32:45+03:00
Общество

Во Владимире начали делать прививки от гриппа

Пока что прививку бесплатно могут получить все - и льготники, и обычные граждане
Валерия ПРОНИНА
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Делать или не делать прививку? Дискуссионный вопросДелать или не делать прививку? Дискуссионный вопросФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Во Владимирскую область на этой неделе доставили первые 273 тысячи доз вакцины против гриппа, в том числе 56 тысяч доз вакцины для детей. В преддверии сезона эпидемий планируется привить от гриппа 45 процентов населения области. Это 630 тысяч человек из 1 миллиона 365 тысяч.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения администрации региона Андрей Трохин отметил, что это только первый транш. Будет еще несколько поступлений вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» с актуальными штаммами вируса гриппа. Прививка, которую все желающие могут сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства, на 50% снижает вероятность заразиться гриппом и на 100% предотвратит развитие тяжелых осложнений, в том числе летальные случаи. Кроме поликлиник, вакцинацию можно пройти в мобильном прививочном пункте у гипермаркета «Глобус». Он будет работать с 9 сентября по 13 октября в будние дни с 10:00 до 17:00, а по субботам и воскресеньям – с 10:00 до 14:00. Прививки делают всем желающим от 18 лет, необходимо иметь при себе паспорт.

К детям и подросткам медики сами будут ходить в детские сады и школы. Вакцинация детей происходит только с письменного согласия родителей. Андрей Трохин говорит, что первая «волна» врачей пойдет в образовательные учреждения Владимирской области уже в сентябре. В Роспотребнадзоре объяснили: прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

- Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для вакцинации. Нужно привиться до того, как инфекция начнет распространятся. Вакцинацию необходимо проводить за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, - сообщили специалисты владимирского Роспотребнадзора.

Прививаться, когда идет всплеск заболевания, бессмысленно - иммунитет формируется на протяжении минимум 30 дней. Также напрасно думать, что после прививки точно не заболеешь. Болезнь возможна, но в легкой форме.

В прошлом году за весь сезон эпидемии грипп лабораторно подтвердился у 128 жителей региона. И, кстати, все они были не привиты. По Владимирской области тогда «гулял» свиной и гонконгский грипп. Гораздо больше — около 190 тысяч жителей - обратились в больницы с острой респираторной вирусной инфекцией, прививок от которой нет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нужно ли прививаться от гриппа

Председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков:

- Считаю, что прививки населению в целом необходимы. Они предотвращают эпидемию. Но у конкретных людей по различным причинам могут быть осложнения. Медицинские технологии развиваются, и я думаю, что в скором времени осложнения прекратятся. Что касается меня и моей семьи, то мы делаем все прививки, кроме гриппа — вакцина нам не подошла, и мы перестали делать вообще.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев:

- Часто родители отказываются от прививок, считая, что это никак не влияет на здоровье их детей — они все равно заболевают. Я, например, делаю прививки своим детям, и ни разу не замечал, чтобы после вакцины у них были осложнения. Наверное, все-таки население недостаточно проинформировано о том, что вакцинация нужна. Единственное, угадать сложно, какой вирус придет в этом году. Готовиться могут к одному вирусу гриппа, а будет совершенно другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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