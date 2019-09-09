Крым - наш! Во Владимире пройдут большие гастроли Крымского академического русского театра

Анна Дектярева

С 25 по 30 сентября на сцене владимирского областного драмтеатра пройдут большие гастроли Крымского академического русского драматического театра из Симферополя. Крымский русский театр - это уникальное явление в театральной жизни нашей страны, он состоит из шести сценических площадок и не имеет аналогов в Европе. Это старейший театр юга России, его история идет с 1821 года. Здесь играл великий Михаил Щепкин, о нем писал критик Белинский. На его сцене блистала совсем молодая Фаина Раневская. В советское время театр был знаменит на всю страну. В его репертуаре и классические постановки по пьесам великих русских драматургов, и современные - по авангардным произведениям отечественных и зарубежных драматургов.

Во Владимире Крымский театр покажет восемь спектаклей - все очень разные, на любой вкус. От «самой-самой классики» - Александра Островского, до классики советской - «Дракона» Шварца и зарубежных современных пьес.

Владимирский областной театр драмы на своей странице в соцсетях представил подробно все восемь пьес. Билеты почти на все спектакли еще есть в продаже, цена 500-600 рублей.

«Дракон», Евгений Шварц, 25 сентября, 18.00

Вот уж какой сюжет не надо пересказывать - так это шварцевского «Дракона». История о том, как жители сами себе выдумывают страшного дракона, потому что им комфортнее под пятой тирана, чем в неопределенности свободы, ставилась и снималась десятки раз, а пьеса разошлась на цитаты. «Единственный способ защититься от дракона - это иметь своего собственного».

Но у каждой эпохи своя версия «Дракона». Режиссер-постановщик этого спектакля, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Магар на материале пьесы Шварца сочинил увлекательную историю в жанре трагикомедии. Все персонажи постановки – люди, мягко говоря, странные. Отравленные враньем и подлостью, они бездушны и беспринципны. Подобными людьми легко управлять. Только такой правитель, как Дракон, им и подходит.

Лейтмотив спектакля – нормальный правитель может быть у народа, имеющего свою гражданскую позицию.

«Женитьба Белугина», Александр Островский, 26 сентября, 18.00

Вечная классика и актуальная современность поразительным образом сочетаются в пьесах Островского. Пьеса «Жениться Белугина» в постановке Крымского театра - о том, что мир погибает от равнодушия, от нравственного краха, от попрания законов Божьих, от утраты семейных ценностей. Только порядочность, нравственная чистота спасут мир. Данный спектакль — это своего рода предупреждение молодым, чем заканчивается попытка «устроиться» в жизни любой ценой.

«Сезон любви», Миклош Дьярфаш, 27 и 30 сентября, 18.00

Современное прочтение пьесы венгерского драматурга о пожилой паре, которую заела обыденность и повседневность, сделала мужа раздражительным, а жену вечно брюзжащей. Но приехавшая погостить к соседям юная и обаятельная родственница-провинцалка помогла всем посмотреть на мир другими глазами и понять, что жизнь - прекрасна!

«Вечная любовь, или Ночлег дикобразов», Александр Мардань, 28 сентября, 14.00

Москвичка Вера и одессит Костя встретились в 1975 году в Ялте, и начался не курортный роман, а целая история любви длиною в жизнь. Героев разделяют сначала города, а потом и страны, однако они все равно рядом, хотя и не вместе. Тридцать лет жизни прошли для героев в ожидании счастья. А странно-ироничное название спектакля выбрано, чтобы подчеркнуть, как это непросто - любить по-настоящему.

«Чао». М.-Ж. Соважон, 28 сентября, 18.00

Действие спектакля происходит в одном из самых романтичных городов мира — Париже. Именно здесь встретились и полюбили друг друга Софи и Венсан, герои комедии популярного французского драматурга М.-Ж. Соважона.

«Чао!» - добрая комедия, в которой невероятные события следуют одно за другом. Это спектакль о любви молодых людей и о супружеской преданности людей зрелых. И еще о том, что никакой финансовый успех не может заменить тепло близких.

«Скамейка», Александр Гельман, 29 сентября, 14.00

Лирическая мелодрама для двух героев. В парке, закрытом на ремонт, стоит одинокая скамейка. Теперь редко кто на нее садится, но именно здесь происходит свидание двух героев, которое развивается фантастическим и необычным образом, а чем кончится - вообще непонятно. Повороты сюжета возникают внезапно и непредсказуемо. Он и Она полны ожесточения и одновременно нежности, а в итоге все получится совсем не так, как казалось сначала.

«Рок-н-ролл на закате», Михаил Хейфец, 29 сентября, 18.00

Как любая пьеса о любви, история Михаила Хейфеца одновременно смешная и грустная, серьезная и трогательная. Герои спектакля — уже немолодые люди - познакомились в танцевальной студии. Они очень разные, порою даже кажется, что они говорят на разных языках. Но в то же время у них есть нечто общее - они одиноки. Несмотря на то, что каждая их встреча превращается в противостояние личностей, характеров и амбиций, герои не теряют надежду станцевать вместе рок-н-ролл, который для них своего рода символ ухода от одиночества.