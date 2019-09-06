Министерство культуры против детской площадки на Соборной во Владимире и «Дома Деда Мороза»

5 сентября состоялось второе заседание по иску Министерства культуры РФ к МКУ «Благоустройство». Минкульт провел проверку в декабре 2018 года и внезапно обнаружил в охранной зоне памятников ЮНЕСКО — Успенского и Дмитриевского соборов — множество объектов, которых там быть, по их мнению, не должно.

Киоски и павильоны в парке «Пушкино», декоративная надпись «Ярмарка» и надпись «Я люблю Владимир», аттракционы и киоски на Соборной площади с кабелями, рубленный «Дом Деда Мороза» и детская площадка в парке «Липки», которую установили еще в 2009 году. Дело в том, что в 2017 году появился приказ Министерства культуры, согласно которому в охранной зоне памятников нельзя размещать никакие, даже временные объекты. Впрочем, павильоны, карусели и «Дом Деда Мороза» давно убрали, ведь «Рождественская ярмарка» кончилась. Исчезла и надпись с признанием в любви к городу. Но чиновники от Минкульта настаивают, что наказать за это МКУ «Благоустройство» все равно должны.

Денис СмирновФото: Ирина Мальцева

- Инспектор обнаружил нарушение приказа Министерства культуры, было проведено административное расследование, в ходе которого запрашивали информацию о том, кто именно установил объекты. Ответов не получили. Получается, кто угодно может прийти и установить в охранной зоне многоэтажку? Это портит вид и может повлиять на состояние памятников культуры. Пользователь земельного участка, в данном случае МКУ «Благоустройство», должен отвечать за его состояние. Они не приняли меры по устранению нарушения, - отметила в зале суда представитель управления Министерства культуры по ЦФО Анастасия Овсянникова.

Представители МКУ «Благоустройство» претензии не признали, настаивая, что действуют в соответствии с уставом, в том числе отвечают за содержание парковой зоны, а сами ничего не покупали и не устанавливали.

- МКУ «Благоустройство» земельный участок передан в безвременное пользование, но собственник, мэрия, мог разместить на своем участке объекты, которые в данном случае использовали для проведения общегородских мероприятий, - заявил представитель МКУ «Благоустройство» Денис Смирнов. – Кроме того, данный Министерства культуры не допускают расширенного толкования, а детские площадки и шрифтовые композиции в этом приказе не названы.

Анастасия ОвсянниковаФото: Ирина Мальцева

Также по его мнению, отвечать за установленный кем-то павильон «Дом Деда Мороза» учреждение не может – он вообще стоял на другом участке, который не имеет к МКУ «Благоустройство» никакого отношения. Как выяснилось, охранная зона распространяется сразу на два участка с разными кадастровыми номерами, и представитель Минкульта также не смогла сказать, где именно стоял этот домик и кто должен за это ответить, а также где заканчивается охранная зона памятников.

Возникли у суда и вопросы, нужно ли теперь убрать любимую горожанами и туристами детскую площадку, если она появилась задолго до того, как вышел приказ Минкульта. В итоге, даже сами чиновники от культуры признали: закон обратной силы не имеет. Однако решение за судом.

Окончательно разрешить все вопросы предстоит на следующем судебном заседании, назначенном на 17 сентября. К этому времени стороны подготовят дополнительные документы, в том числе выписку с публичной кадастровой карты, где будут обозначены места расположения памятников. Кроме того, в суд пригласят инспектора, который обнаружил нарушения и составил протокол, в надежде, что он сможет объяснить, где какие объекты располагались и за что именно должно ответить МКУ «Благоустройство».