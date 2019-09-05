2019-09-05T16:48:09+03:00
Общество

В 2020 году во Владимире отремонтируют дороги на улицах Мира, Верхней Дуброве и Усти-на-Лабе

На ремонт из бюджетов разного уровня заложено 250 миллионов
Сергей МОРКОВКИН
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В следующем году будет отремонтировано еще больше дорогВ следующем году будет отремонтировано еще больше дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимирская мэрия определилась с планами по ремонту дорог в следующем году. Работы, как и 2019 году, будут вестись по программе "Безопасные и качественные дороги", так что большая часть средств будет направлена из федерального бюджета, а по обочинам трасс появятся металлические ограждения.

Пресс-служба администрации города Владимира сообщает, что в 2020 году будут отремонтированы дороги :

- проспект Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),

- улица Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),

- автомобильная дорога Ладога-Лунево (3,1 км от поворота на д. Уварово),

- улица Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),

- улица Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),

- Судогодское шоссе (от моста через Клязьму до улицы Центральная микрорайона. Коммунар),

- Ерофеевский спуск (от Лыбедской магистрали до Судогодского шоссе),

- улица Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).

На ремонт дорог в следующем году потребуется 250 миллионов рублей. Из них 200 миллионов мэрия рассчитывает получить из федерального бюджета, а еще 50 миллионов рублей придется добавить из городской казны.

В 2019 году на ремонт дорог было потрачено 200 миллионов рублей. Из всех запланированных работ осталось сделать только тротуар на улице Добросельской у Дома молодежной моды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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