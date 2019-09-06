Старье берем! Где во Владимире сдать ненужные банки и бутылки?

Озолотиться, сдавая бутылки, вряд ли выйдет, если, конечно, вам в наследство не достался гараж, набитый стеклотарой, но заработать на мороженое вполне реально. И выгребая с антресолей скопившиеся богатства, помните: все, что вы сдаете, должно быть чистым.

Стекло

Скопившиеся стеклянные банки можно не только бесплатно отдать по объявлениям на специализированных сайтах или форумах, где рачительные хозяйки мигом расхватывают их. Пополнить семейный бюджет можно, отдав их в пункты приема стеклотары. Кстати, случайно разбившиеся стаканы, бутылки и баночки тоже пойдут в дело – битое стекло оценивается даже дороже, ведь его проще перерабатывать. Принимают и листовое стекло – например, от старых окон. Есть и минусы – сдать стекло не всегда удобно. Пункты приема открыты в будни, некоторые только в рабочее время, а другие принимают только оптовые партии. Обратите внимание – принимают именно стекло, а не фарфор и керамику. Сдать можно от одной штуки, но тара должна быть чистая. Не хотите заморачиваться с отвозом стекла в спецпункты, но желаете помочь экологии? Отвезти ненужное стекло можно в специальные контейнеры, расставленные по всем районам города.

Цена вопроса: стекло 1 рубль за килограмм, стеклобой – от 2 рублей за килограмм.

Где: пункт приема на улице Мостостроевской, 22.

Пункт приема на улице Строителей, напротив дома №6.

ООО «Кадис», мкр. Коммунар, улице Песочная, тел. (4922)47-43-25, 8 (915)773-01-58, 8 (915)756-81-51.

ООО «МПС» улице Добросельская, д.230А, 8 (962) 088-02-22.

ООО «БИОКОР» ул. Горького, 115, (4922) 36-33-03.

Контейнеры: адреса контейнеров можно уточнить на гугл-карте.

Жестянки

Банки из-под напитков – тоже неплохой вклад в бюджет. Покупая пиво или колу в банках, знайте – вас ждет неплохой кэшбек. Если, конечно, вы доедете до пунктов приема. Заодно можно сдать чермет и железный лом или старые алюминиевые кастрюли – пищевой алюминий ценится дороже. Кстати, оставить чистые банки из-под напитков можно и в спецконтейнерах для пластика – оттуда их заберут на переработку.