8 сентября во Владимирской области пройдет сразу 50 выборов

Почти каждый сентябрь для жителей Владимирской области наступает время выбирать. В этом году единый день голосования во Владимирской области приходится на 8 сентября.

Половина до «часа икс» не добралась

В этот день пройдет сразу 50 выборов муниципального уровня. Жители Собинки и Мурома изберут себе новых мэров, жители Владимира снова выберут депутата по самому восточному и очень непростому округу №17, а в Ковровском, Киржачском и Гусь-Хрустальном районах пройдут выборы в районные советы народных депутатов.

В Собинке местные выборы мэра изначально считались самыми конкурентными, но в итоге половина кандидатов до "часа икс" не добрались. Многие самовыдвиженцы по тем или иным причинам сняли свои кандидатуры, но от этого избрание нового мэра не станет менее горячим. Блеклая предвыборная кампания кандидатов не должна вводить в заблуждение.

На главный пост в городе претендуют:

- Алексей Шевченко, "Родная партия"

- Семен Малаховский, "Справедливая Россия"

- Елена Карпова, самовыдвиженец

- Александр Зиновьев, ЛДПР

- Владимир Виноградов, КПРФ

- Владимир Виноградов, КПСС

Обратите внимание, что двое кандидатов - полные тезки, представляют политические партии с похожими названиями. Внимательно читайте бюллетень.

В Муроме все кандидаты представляют политические партии. Выборы мэра в этом городе, судя по всему, должны пройти спокойно и без конфликтов. На пост главы города претендуют:

- Владимир Колпаков, КПРФ

- Сергей Корнилов, ЛДПР

- Ром Нургалеев, "Справедливая Россия"

- Евгений Рычков, "Единая Россия"

- Юрий Тебенизин, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

В Коврове будет жарко

Не менее интересными будут выборы в районные советы народных депутатов. В частности, в Коврове сразу семь кандидатов в один день отозвали свои кандидатуры на выборы в горсовет. Если с самовыдвиженцами, работающими на "ЗиДе", все ясно - они изначально ни на что не претендовали, то с кандидатами от КПРФ сложнее. Сергея Винниченко и Владимира Хлынова обвинили в антипартийной работе и изгнали из рядов КПРФ. Но и без них в Ковровском районе хватает интересных кандидатов.

Так, на выборы депутатов пошел отказавшийся от борьбы за кресло мэра пока еще глава города Анатолий Зотов. Кроме него в списках замечен бывший глава Ковровского района Александр Клюшенков. Отметим, что депутаты нового созыва Ковровского горсовета после 8 сентября изберут нового мэра города. Кандидатов на этот пост отбирала конкурсная комиссия, по итогам двух туров на суд горсовета будут представлены кандидатуры Юрия Морозова и Светланы Степановой. Оба они на данный момент занимают посты заместителей главы города.