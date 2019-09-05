2019-09-05T10:52:35+03:00
Общество

В Коврове за один день с выборов снялись сразу семь кандидатов

Двое из КПРФ и пятеро самовыдвиженцев
Сергей МОРКОВКИН
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Выборы в Коврове обещают быть интереснымиВыборы в Коврове обещают быть интереснымиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Все они, кроме одного, так или иначе связаны с крупнейшим в городе заводом "ЗиД". Четверо из снявшихся самовыдвиженцев - работники именно этого предприятия. Юрий Тискович, баллотировавшийся по округу № 7, работает начальником смены, Андрей Козлов - начальник отдела службы защиты гостайны, он баллотировался по округу № 9. Алексей Жихарев - менеджер завода, баллотировавшийся по округу № 13, а небезызвестная в Коврове Юлия Бобрулько - завсектором ДК "ЗиД". Она шла на выборы по округу № 15. У всех минимальный избирательный фонд - 500 рублей. Лишь ИП Максим Белов, судя по всему, никак не связан с крупнейшим в городе заводом. Он баллотировался по округу № 8, в избирательном фонде у него - 3 тысячи рублей.

Существует вероятность, что снявшиеся с выборов кандидаты вовсе не собирались избираться в райсовет, а были банальными техническими кандидатами. Никто из них ранее в политической жизни Коврова замечен не был. Лишь Юлия Бобрулько - достаточно медийная персона, выигравшая городской конкурс красоты, да давшая дочери необычное имя Френсис-Мария. Кстати, ее родственница Елизавета Барышева - тоже весьма известная персона. Она снимается для мужского журнала Playboy.

Еще двое снявшихся с выборов кандидатов представляли партию КПРФ. С ними владимирский обком распрощался раз и навсегда. Сергея Винниченко (округ № 21) и Владимира Хлынова (округ № 19) партийные боссы заподозрили в антипартийной деятельности. Владимир Хлынов работает на "ЗиДе" спортивным инструктором. Ну а господина Винниченко партия обвинила в получении 35 тысяч рублей в избирательный фонд все от того же завода.

Чаша терпения руководства КПРФ переполнилась после выхода в свет некоего обращения ковровских коммунистов, которое, по мнению владимирского обкома КПРФ порочит честь и достоинство партии и членов фракции КПРФ в Законодательном Собрании Владимирской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Выборы депутатов Ковровского районного совета пройдут 8 сентября. Напомним, во всех территориях, кроме Владимира, муниципальные выборы депутатов проходят только по одномандатным округам. После выборов свежесобранному составу райсовета предстоит избрать нового мэра города из двух замов нынешнего главы города. На главный пост в городе претендует Юрий Морозов и Светлана Степанова.

Нынешний мэр Коврова Анатолий Зотов участвует в выборах депутатов местного райсовета. Из известных политических фигур на муниципальных выборах представлен также экс-глава Ковровского района Александр Клюшенков, бывший одним из участников резонансного дела экс-депутата ЗС Сергея Курышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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