Во Владимирской области водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

4 сентября около 19.50 на улице Первомайской в поселке Мелехово рядом с промышленным городом Ковровом 23-летний водитель иномарки BMW сбил двух подростков. 13-летний Влад погиб на месте аварии, его сверстница Вика скончалась в карете скорой помощи. ДТП произошло на пешеходном переходе. Информацию об аварии подтвердили в УМВД по Владимирской области.

- По предварительной информации, житель г. Коврова 1996 г.р., управляя автомобилем «БМВ-320», совершил наезд на двоих пешеходов - мальчика и девочку 2006 года рождения. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы - один из них скончался на месте происшествия, второй - в карете скорой помощи, - сообщили в пресс-службе владимирского УМВД. - На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

Пользователи соцсетей сообщают, что место аварии плохо освещено, ДТП с наездами машин на пешеходов в Мелехово – не редкость. Утверждают также, что попавший в ДТП автомобиль видели на улицах города превышающим скорость.

Судя по кадрам, снятым местными жителями, машина ехала с огромной скоростью - минимум 90 километров в час, при том, что в этом районе ограничение скорости 40 километров в час. Ботинки и одежду подростков отбросило на 25 метров от места аварии. От удара машина получила заметные повреждения, номер с переднего бампера дорогой иномарки отлетел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/730103" frameborder="0"></iframe> Авария в Мелехово.Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

По сообщениям очевидцев аварии, подростков было трое и они стояли на обочине у перехода. Очевидцы утверждают, что проезжавшие мимо машины притормозили, пропуская пешеходов, а водитель BMW пошел на обгон по встречной полосе (по другой версии - справа) и сбил подростков. Одна девочка успела увернуться от проносившегося мимо автомобиля.

Официальные подробности трагедии станут известны после доследственной проверки.