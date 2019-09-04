Японцы накормили студентов ВлГУ колобками из риса и сладким супом из фасоли

Несмотря на то, что японские студенты только учат русский язык, они, не стесняясь, пробовали на нем говорить с нашими. Восемь японцев вместе с профессором Тэрада Йоситака из города Саппоро приехали во Владимир в конце августа в рамках сотрудничества между вузами, а в сентябре начали знакомить студентов ВлГУ с японской культурой.

- Это четвертый фестиваль по счету. В этом году мы привезли больше продуктов, напитков и игрушек. Жители Владимира поближе познакомятся с нашей продукцией и попробуют ее, - сказал по-русски Тэрада Йоситака.

Действительно, товаров гости привезли видимо-невидимо. «Комсомолка» выбрала самые необычные по вкусу напитки и блюда. Оказывается, японская кухня - это вовсе не роллы, запиваемые сакэ.

Вот чем нас кормили.

Онигири — японцы переводят это как «сплющенный колобок из вареного риса». На вкус они очень сильно отличаются от того, что делают в наших ресторанах под названием "суши". Вместе с этим блюдом студенты пробовали амадзакэ — традиционный сладкий напиток из квашенного риса. Он имеет салатовый цвет и небольшой зеленый осадок. Вид у него странный, но лучше не смотреть в кружку, когда пьешь. Трое студентов ВлГУ сказали, что этот напиток им чем-то напомнил творог, несмотря на то, что он водянистый. Традиционный сладкий суп из фасоли адзуки или сируко напоминает, скорее, кашу и подходит для вегетарианцев.

Студенты из Японии приглашали владимирских поучаствовать в чайной церемонии. Они брали матчу — порошковый зеленый чай, пересыпали в блюдце, заливали теплой водой и размешивали специальным бамбуковым венчиком «Часен». Лично пробовала — на наш зеленый чай нисколько не похож. Этот имеет не только яркий зеленый цвет, но и насыщенный вкус. Кроме того, на столах были выложены леденцы, мармелад, крекеры. Студенты, которые попробовали все, сказали, что по вкусу наши леденцы похожи с японскими.

В соседних комнатах предлагали примерить кимоно - на обвязывание различными поясами уходит 10-15 минут, а еще - научиться писать японские иероглифы, сделать птиц из бумаги - оригами, и поиграть в игрушки. Серьезно, рядом с ними стоит японский студент и показывает, что к чему: вот эти ниточки нужно переплетать в руках, а вот этими шариками — жонглировать. Если не получалось объяснять на русском, то японцы переходили уже на английский. Большинство студентов ВлГУ его знают, поэтому сложностей в общении с представителями города Саппоро не было.