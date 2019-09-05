Каша, керамика и мастер-классы: чем порадуют участников полумарафона «Золотые ворота»

Традиционный владимирский полумарафон в третий раз стартует в ближайшую субботу на Театральной площади. На этот раз темой спортивного состязания стали богатыри – именно их символическое изображение красуется на афишах и других атрибутах праздника.

Побегут полторы тысячи

Сейчас на забег зарегистрировались 1243 человека из Владимира, 60 из других областей, а также из Мексики, США и Белоруссии. Но это не окончательная цифра – зарегистрироваться можно будет даже 7 сентября до начала забега на Театральной площади или там же, но накануне, когда начнут выдавать стартовые пакеты. По предварительной оценке, участие в полумарафоне примут полторы тысячи человек. Кроме того, еще две с половиной тысячи школьников участвуют в социальном забеге, который откроет полумарафон.

Бежать могут все желающие от четырех лет. Дистанции будут разные. Например, дошколята пробегут всего триста метров, ребята от восьми до одиннадцати – 600. Три километра смогут пробежать все желающие старше двенадцати лет, десять километров – старше 16, а 21,1 километр – совершеннолетние горожане.

Трасса останется прежней – от Театральной площади до площади Фрунзе, тем, кто выберет самую длинную дистанцию, придется пробежать ее три раза. Естественно, движение на это время перекроют от Студеной горы до площади Фрунзе, всех водителей отправят в объезд по Лыбедской магистрали.

Награды ждут победителейФото: Ирина Мальцева

Паста для спортсменов

Без наград участники полумарафона не останутся. Им достанутся керамические вещицы ручной работы – медали, изразцы и сувенирные тарелки. Потом на специальном мастер-классе каждый сможет украсить глиняный сувенир по своему вкусу, например, написав там свою фамилию, дата марафона или время, за которое преодолел дистанцию. А шесть спортсменов, первыми преодолевшими 21,1 километр, получат и деньги – 15, 12, 9, 6, 3 и 2 тысячи рублей.

Позаботятся и о здоровье спортсменов и любителей. Для них будут работать три бесплатных массажиста. Кроме того, их накормят кашей на полевой кухне после полумарафона, а накануне забега для них устроят специальную вечеринку на гастромаркете на Студеной горе. На «Паста-пати» участников ждет живая музыка, мастер-класс по приготовлению пасты и показ кино под открытым небом. Кстати, прийти на вечеринку смогут все желающие.

Для детей, чьи родители отправятся на пробежку, на один день откроют детскую комнату в школе №1. Сначала ребятишки посмотрят спектакль «Вредные советы» от Драмтеатра, а потом вместе с педагогами разойдутся по группам. Малышам до четырех лет покажут спектакль «на подушках», дадут порисовать песком, организуют сухой бассейн, горку и развивашки. Дошколят постарше ждут танцы, игры, викторина, пластилинография и рисование, а подростков до 14 лет научат азам программирования и помогут создать сайт. Для всех горожан и туристов на Театральной площади организуют фотозону, площадки, где можно поиграть в футбол и баскетбол, мастер-класс, где можно будет самим сделать сувениры с символикой Владимира или богатырями.

Маршрут забегаФото: Ирина Мальцева

КОНКРЕТНО

6 сентября

18:00-22:00 Вечеринка «Паста-пати» на гастромаркете (Дворянская, 27)

7 сентября

09:00 открытие стартово-финишного городка.

10:00 начало забегов.

16:00 закрытие полумарафона.