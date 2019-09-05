Выступать, шить и программировать: владимирских подростков приглашают в бесплатные кружки

Драмкружок, кружок по фото, а еще охота петь, рисовать и попробовать себя в качестве модели... Порой, услышав о желаниях подростка, родители хватаются за голову: где взять столько денег? С другой стороны, отказывать любимому старшекласснику в интересных занятиях и оставлять его наедине с гаджетами тоже не хочется. Но выход есть: во Владимире в преддверии нового учебного года стартовала запись на бесплатные кружки не только для дошколят и учеников младших классов, но и для ребят постарше.

Природа и техника

Во Дворце детского (юношеского) творчества технарей до 17 лет включительно приглашают на занятия авиамоделизмом, робототехникой, а также их ждут в секции компьютерных объединений. Для подростков двенадцати-пятнадцати лет есть занятия по программированию. В «Кванториуме» тоже есть бесплатные занятия по робототехнике, программированию и дизайну, но, в отличие от ДТЮ, берут туда только подростков, прошедших отбор.

Освоить иностранные языки тоже можно бесплатно в ДТЮ. Французский – ребятам до шестнадцати лет, английский – до тринадцати. Кроме того, старшеклассников познакомят с профессией журналиста, научить работать в телестудии и помогут прокачать лидерские навыки в «Школе лидера». Любящим природу тоже есть, чем заняться: подростков от одиннадцати до восемнадцати лет ждут в кружках «Природа и творчество», «Комнатное цветоводство», «Юный исследователь природы» и дружине охраны природы «Точка роста». Молодых юнатов ждут и в «Патриаршем саду».

А мне творить охота!

В ДТЮ раздолье для творческих личностей. Барышень и молодых людей 12-17 лет приглашают в студии моды «Глория», где учат не только изящно двигаться по сцене и за ее пределами, но и самим шить стильные модели. Ребят 12-13 лет примут эстрадный проект «Максима» и эстрадную студию «Шанс», а музыкально-театральная студия «Синяя птица» принимает подростков до семнадцати лет. Не забыто и музыкальное образование: подростков готовы научить играть на гитаре и фортепиано. Правда, эти направления пользуются популярностью, и на большинство осталось всего два-три места.

Научиться рисовать и вышивать старшеклассникам тоже можно бесплатно – в кружках «Фабрика волшебства», «Современная рукодельница». Можно освоить и необычные умения – художественной обработке дерева научат даже ребят пятнадцати-семнадцати лет.

Вперед, на скалы

Скалолазание, страйкбол, спортивная стрельба, туризм и спортивное ориентирование – выбор спортивных занятий для старших школьников тоже есть, причем не только в ДТЮ. Подростки смогут бесплатно поиграть в шахматы, освоить фехтование и тяжелую атлетику, плавание, конный спорт, радиоспорт, хоккей, фигурное катание и даже футбол, которому обучают в «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу». Правда, в бесплатные секции могут взять не всех желающих – как правило, тренеры выбирают перспективных ребят.

КОНКРЕТНО

8 сентября всех ждут в ДТЮ на День открытых дверей, где можно будет познакомиться с педагогами и узнать точное расписание. Полный список бесплатных кружков можно посмотреть по ссылке http://edu.vladimir-city.ru/poleznaya-informatsiya/detyam/novyy-nabor/

Записаться в понравившийся кружок подростки старше 14 лет смогут самостоятельно – достаточно прийти со своим паспортом, школьникам помладше нужен документ одного из родителей.