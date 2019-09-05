Один дома: во владимирских школах не хватает мест в продленке

Во владимирских школах стартовал учебный год. Уроки в начальной школе заканчиваются около полудня. А дальше? Родители работают, бабушки-дедушки помогают не всем. Оставлять ребенка 7-8 лет дома одного опасно и противозаконно. Раньше спасала группа продленного дня. Но теперь во Владимире с этим проблема.

- Нам сказали, что в продленку возьмут не всех. Очень много заявлений в этом году, - рассказала Ольга Буркова, мама первоклассника из 39 школы. - Мы изначально рассчитывали на группу продленного дня. У нас нет бабушек. Мы с мужем оба работаем до вечера. А ребенок заканчивает в 11.00. Не сидеть же дома ему одному до вечера.

В городском управлении образования нам сообщили, что школы вообще не обязаны организовывать продленку.

- Это решает руководство школы. Организация продленки - не обязательная услуга, которая школа должна предоставлять. Ведь группы продленного дня - это не образовательная услуга, а услуга по присмотру и уходу за ребенком, - рассказала Ирина Пенькова, зам.начальника городского управления образования. - Мы обязаны предоставлять образовательные стандарты, т.е занимать учеников начальных классов 25 часов в неделю, старшеклассников - 30 часов, все что сверху, это возможности и желание школы. Если есть свободные площади и кадры.

И с тем и с другим - проблема. Особенно с площадями - в двухсменных школах элементарно не хватает классных комнат для продленки. Пока от родителей принимают заявления, после 25 сентября будет понятно, в каких школах будут организованы продленки и в каком количестве. В 2018 году они были созданы только в 29 школах из 45.

- У нас в прошлом году было 37 заявлений, и поэтому мы организовали 2 группы продленного дня. Дело в том, что в каждой группе мы можем вместить только по 20 детишек. Да, сразу мы не смогли удовлетворить заявления всех родителей. Мы открыли сначала одну группу - мест не всем хватило, но потом кто-то написал заявление на отчисление, и мы взяли деток, но вторую группу все равно пришлось открывать, - рассказала Алевтина Шмелькова, зав.учебной частью школы №25.

Другим путем пошли в школе № 49. Чтобы родители не паниковали в начале учебного года, там формировали классы, сразу исходя из того, нужна ли продленка.

- Мы провели опрос, когда родители писатели заявление в первый класс, и сформировали классы по потребностям. Например, в 1А пошли дети, кому продленка не нужна, а в 1Б - кому она нужна. Это очень удобно. Заканчиваются уроки, и детей не собирают по всем классам, а в классе с продленкой остается их же учитель, или приходит воспитатель, - рассказала Татьяна Подшибякина, директор школы №49.

- Это очень удобно. Я не переживала за ребенка, где он будет после школы, - поделилась своим мнением Екатерина Спиридонова, мама первоклассника школы №49.

Из 8 первых классов в 49 школе пять - с продленкой. Детский омбудсмен Геннадий Прохорычев считает, что организовать продленку можно везде, было бы желание.

- Я понимаю, мы иногда учителей найти не можем, а тут еще воспитатели нужны. Но я считаю, что образовательные учреждения должны обеспечить продленку. Надо искать как-то способы, ведь эта услуга - платная, а это дополнительный ресурс для школ, - отметил Геннадий Прохорычев, детский омбудсмен по Владимирской области.

Стоимость продленки во владимирских школах разная, зависит от количества детей и времени их пребывания. Чем больше детей и чем дольше они находятся в группах продленного дня, тем дешевле родителям обходится присмотр за ними. В некоторых школах почасовая оплата - от 15 рублей за час, в некоторых по дням - 75 рублей в день. Все деньги, собранные с родителей, идут на зарплату воспитателям. Образовательные учреждения прибыли не получают.

А вывод такой: школа открывать продленку не обязана. Если родители заинтересованы, надо договариваться с руководством.