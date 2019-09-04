2019-09-04T10:13:07+03:00
Общество

«Волна здоровья» придет в Муром

Всероссийская оздоровительная акция стартует 7 сентября на набережной Оки
Ирина Мальцева
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Ольга Хохлова и Алексей МозалевОльга Хохлова и Алексей МозалевФото: Ирина Мальцева
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Владимирская область впервые примет «Волну здоровья», которая проводится под эгидой Лиги здоровья нации с 2006 года. Благодаря ей за прошедшие годы одиннадцать тысяч детей из пятидесяти регионов, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими серьезными заболеваниями, получили высококвалифицированную медицинскую помощь лучших врачей страны.

В этом году «Волна здоровья» пройдет по Оке со 2 по 11 сентября. Двухпалубный теплоход «Василий Чапаев» с ведущими специалистами федеральных медицинских центров проплывет по маршруту Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва. Маленькие и большие пациенты смогут бесплатно пройти обследование у ведущих специалистов семи федеральных медицинских центров, в том числе Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

- Обследование у врачей федеральных медицинских центров пройдут 222 жителя Владимирской области, в том числе 158 детей. Мы отбирали их, учитывая профильное заболевание, с которым они стоят на учете, состояние здоровья, а также доступность узких специалистов в том или ином районе, - рассказал директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев. – Для постановки правильного диагноза очень важен комплексный, междисциплинарный подход, а эта акция помогает получить его на высоком уровне. После обследования и консультации специалистов детей при необходимости направят в федеральные центры на дополнительные обследования или лечение, в том числе уникальные высокотехнологичные операции в лучших центрах страны.

Столичные медики начнут прием в девять утра и будут принимать пациентов не только на корабле, где в каютах оборудованы удобные кабинеты, но в медучреждениях города. В роддоме округа Муром вести прием будут специалисты ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», а также откроются школы грудного вскармливания, которые помогут молодым мамам найти ответы на вопросы по уходу и кормлению карапуза.

Проверить свое здоровье в этот день бесплатно смогут все жители Владимирской области, ведь по сложившейся традиции врачи принимают маленьких пациентов не только по заранее составленным спискам, но и всех желающих – в приеме не отказывают никому. Кроме специалистов из федеральных центров вести прием врачи из медучреждений Владимирской области, в том числе главные внештатные специалисты, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи для всех желающих, которые проведут специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. На набережной в этот день появится шесть «Шатров здоровья», где будут вести прием специалисты первичного звена. Побывав там, можно будет не только получить консультацию специалиста, но и проверить уровень сахара в крови или измерить давление. По предварительным оценкам в этот день на празднике получить консультацию узких специалистов, в том числе офтальмологов, отоларингологов, эндокринологов, кардиохирургов, смогут более пяти тысяч жителей региона.

При этом 7 сентября на набережной Оки пройдет настоящий праздник здоровья с насыщенной программой. Гостей ждут увлекательные выставки, флешмобы, спортивные игры и состязания, а также ярмарка с изделиями от народных умельцев.

- Мы приглашаем всех жителей Владимирской области принять участие в этом празднике, ведь это уникальная возможность получить консультацию опытных специалистов, больше узнать о здоровом образе жизни и оказании первой помощи, возможно, выявить заболевание на раннем этапе, - отметила член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Хохлова, возглавляющая региональное отделение Лиги здоровья нации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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