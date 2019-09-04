Сколько стоит безопасность владимирских школьников

Начнем с того, что во Владимире нет общих стандартов по охране в школах. Где-то сидит бабушка-вахтерша, которая призвана «всех не пущать» или записывать паспортные данные проходящих. Ну вот какой от нее толк, случись что серьезное? А за ее работу родителям приходится платить от 300 до 700 рублей в год с семьи.

Второй вариант — установка СКУДов — систем контроля и управления доступом (попросту турникетов). За 100 рублей в месяц на телефон будут приходить смс-оповещения, что ребенок пришел в школу и вышел из нее.

- В нашей школе в этом году установили турникеты, - рассказывает Елена Панкратова, мама второклашки. - В прошлом году у нас была бабуля, которая всех записывала, и в год мы платили 500 рублей. 29 августа пришли на собрание, а там турникеты стоят - по 3500 теперь с каждого будут собирать. Когда мы спросили, за что такие деньги, нам сказали, что они нужны на обслуживание СКУДов, в том числе на оплату услуг охранного предприятия. Они предоставят нам своих охранников, которые будут наблюдать за детьми.

«Смысла в охране не вижу»

Наш опрос показал, что на охрану родители охотнее сдают деньги именно в тех школах, где стоят турникеты.

- Я плачу 3500 рублей в год, - признался известный во Владимире общественник. - У нас стоят в школе СКУДы. Мы оплачиваем услуги охранной организации, но мы выбираем. Не понравился нам охранник, идем к директору школы и просим сменить его на более расторопного и крепкого. При таких обстоятельствах я готов отдавать деньги.

В тех школах, где турникетов нет, родители все чаще отказываются сдавать деньги.

- Я не платила за охрану и не собираюсь. Зачем она вообще нужна? В нашей школе сидит дедушка - отставной военный. Что он может? Да и сидел бы какой-нибудь спецназовец, толку-то. Ну остановит он двух пьяных хулиганов. А если что-то серьезное случится, он ничего сделать не сможет. В школах же охранникам запрещено иметь при себе оружие, - призналась Анна Панина, мама девятиклассника.

Не хотите - не платите

Родители не обязаны платить за охрану школ, подтвердили нам в городском управлении образования. Этот вопрос родители решают на собрании большинством голосов, но даже если больше половины решат, что за охрану платить нужно, а кто-то с этим не согласен, заставлять никто не вправе.

В мэрии пояснили, что на основные меры безопасности деньги выделяются из бюджета:

- В рамках охранных мероприятий средства предусмотрены на техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, оснащение СКУДАми, ограждение территории по периметру школы, на оснащение и техническое обслуживание системой видеонаблюдения. При наличии в штатном расписании ставок сторожей и вахтеров оплата труда осуществляется за счет средств областного бюджета.

Видимо, тот, кто во власти отвечает за безопасность, считает, что забора и тревожной кнопки достаточно. Сотрудники ЧОПов на входе - это уже выбор тревожных родителей. Но и за охранников может платить бюджет - уже школьный.

- Руководитель образовательного учреждения самостоятельно определяет направление расходов с учетом их приоритетности в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, - пояснили в мэрии.

Но вряд ли хоть один директор на это пойдет - денег не хватает даже на ремонт текущих крыш.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит охрана в школах (и где не надо платить)

Школа №39 - 700 р. в год

Школа №41 - 1000 р. в год

Школа №31 - 500 р. в год

Гимназия №23 - 3500 р. в год

Школа №2 - 500 р. в год

Школа №10 - 0 рублей

Лицей-интернат №1 - 0 рублей.