На домах репрессированных владимирцев появятся памятные таблички

Скоро каждый житель и турист сможет узнать, где жили жертвы сталинского Большого террора - крестьяне, рабочие, инженеры, ученые, артисты. Мирные владимирцы, которые погибли в сталинских лагерях.

С палками против финнов

Первая табличка появилась на доме крестьянина Федор Васильева из деревни Хмелево Киржачского района. Федор Васильев родился в 1909 году, в юности работал вместе с отцом, изготавливая колеса, а 22 августа 1941 года ушел на фронт, оставив дома жену и четверых детей, младшей дочке было чуть больше года.

Но домой Федор не вернулся. Дивизия, где он воевал, вела бои с финской армией. В первые месяцы войны дивизия несла тяжелые потери, не хватало продуктов, боеприпасов, оружия, солдаты мерзли и голодали. И крестьянин не удержался. На допросе потом он признался: «Я говорил среди бойцов: «Вот, собрали войско, с таким войском финнов не победишь, не прогонишь». Я был недоволен питанием, в частности супом, и говорил бойцам: «Что же вы молчите! Надо всем пойти и сказать командиру. С этого супа ноги не сможешь таскать». В день 23 февраля 1942 года и в другие дни, когда огонь с нашей стороны был слабый, я говорил бойцам: «Финны нас обстреливают, а нам и стрелять-то нечем, нечем идти в наступление, ничего у нас нет. С голыми палками против финнов пойдем».

Политрук услышал и тут же обвинил бойца в «двурушничестве». 4 марта 1942 года красноармейца арестовали, 12 марта тридцатитрехлетний Федор Васильев был осужден «пропаганду и агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти». Приговор – высшая мера наказания. 14 марта его расстреляли.

Спустя 50 лет, 28 февраля 1992 года Федора Васильева посмертно реабилитировали, в этом году в его деревне на обелиске в память о погибших в Великой Отечественной войне появилось его имя. А на стене дома, откуда он ушел навсегда и где сейчас живет его дочь появилась небольшая мемориальная табличка.

Последний адрес

Благодаря проекту «Последний адрес», который помогает сохранить память о жертвах политических репрессий, на домах, где жили невинно пострадавшие, устанавливают небольшие таблички, сделанные по единому образцу – 11 на 19 сантиметров. Всего несколько слов: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ареста, смерти и реабилитации. Авторы проекта хотели в первую очередь увековечить память о простых горожанах и сельчанах. Первые памятные таблички появились в Москве еще пять лет назад, сейчас их несколько сотен по всей стране, а скоро станет больше – создатели проекта уже обработали более двух тысяч заявок.

К проекту «Последний адрес» присоединились и другие страны – Грузия, Молдавия, Чехия, Украина, Германия, Белоруссия, Армения, страны Балтики.

В скором времени две новых таблички должны появиться и во Владимире, заявки на них уже поданы. В доме №16 на 2-й Никольской, тогда улице Сун-Ят-Сена, жил продавец Михаил Корман. 15 апреля 1938 года сорокалетнего владимирца арестовали, обвинив в шпионаже в пользу Польши, где он родился. «Тройкой» НКВД он приговорен к десяти годам лагерей и умер 3 января 1941 года в Севвостлаге. Реабилитировал Михаила Кормана военный трибунал в апреле 1956 года за отсутствием состава преступления.

А на доме №16 по проспекту Ленина табличка «Последний адрес» сохранит память об Иосифе Найтмане, коммерческом директоре «Автоприбора». Его арестовали в августе 1937 года по 58-й, «политической», статье, а в конце февраля 1938 года расстреляли. Владимирца реабилитировал Верховный Суд СССР в апреле 1957 года.

Еще одна табличка появится на улице Ленинской в Гороховце, откуда забрали котельщика Александра Тукалло, обвиненного в контреволюционной деятельности, расстрелянного в ноябре 1937 года и реабилитированого в 1994 году. А вот в селе Поздняково Муромского района табличку в память об Александре Елпатьевском на доме расстрелянного в 1937 году священника установить не удалось - здание не сохранилось, ее закрепили на сельской церкви еще в 2015 году.

Впрочем, если жильцы домов не захотят, чтобы на домах появились таблички, напоминающие о погибших, их не будет. Но на карте на сайте «Последний адрес», все равно останутся отметки о репрессированных, живших в этих домах, но с пометкой «дом отказал».

КОНКРЕТНО

Если вы хотите, чтобы на доме появилась табличка о жертве репрессий, нужно оставить заявку на сайте www.poslednyadres.ru, где нужно будет заполнить форму, указав необходимые данные.