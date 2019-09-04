2019-09-03T17:22:13+03:00
Общество

Пенсионеры из Боголюбово и Сновиц остались без транспортных карт

Льготами на проезд могут пользоваться только жители Владимира
Алексей СУХОВ
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Здесь покупают проездныеЗдесь покупают проездныеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Владимир яростно переходит на оплату проезда транспортными картами - льготными и обычными. Хотели присоединиться к общей тенденции и пенсионеры из Боголюбова и Сновиц. Но не вышло. Выяснилось, что они не могут купить льготные транспортные карты, хотя раньше вполне легко покупали социальные проездные на почте.

- Нам объясняют это тем, что транспортные карты привязаны к прописке, однако раньше мы почему-то могли купить проездные, - возмущаются боголюбовцы в интернете. - Что изменилось теперь?

На самом деле не изменилось ничего - социальные проездные и раньше полагались только тем льготникам, у кого прописка во Владимире. Просто раньше на почте обычно не просили паспорт, хотя обязаны были это делать. Теперь же прописку жестко проверяют при выдаче льготных транспортных карт.

- Дело в том, что администрация обязана субсидировать перевозчикам затраты на перевозку льготников. Делается это из городского бюджета, - объяснил Александр Карпилович, официальный представитель мэрии Владимира. - Поэтому и компенсируем мы затраты только на владимирцев.

- Но раньше ведь на жителей Боголюбово и Сновиц денег хватало?

- Как раньше было, я сказать не могу, лишь говорю, как есть сейчас, - ответил Александр Карпилович. - Если в областной администрации согласятся субсидировать затраты на жителей этих поселков, мы без проблем сделаем транспортные карты и для них.

Мы отправили запрос в областную администрацию: готовы ли там обеспечить льготным проездом жителей Боголюбово и Сновиц? Ждем ответа.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Карты заказали 25 тысяч человек

Переход на электронный способ оплаты начался весной. Изначально валидаторы принимали лишь бесконтактные карты, но сейчас в компании «Владикард» утверждают, что способы оплаты расширились.

- Перевозчики уже начали принимать оплату не только бесконтактными картами, но и мобильными телефонами с поддержкой Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, - сказали в компании.

С сентября на транспортные карты заменены обычные проездные. Социальные проездные пока в ходу параллельно с льготными картами, выросла лишь цена - теперь они стоят 455 рублей, но замена идет. По данным на 20 августа, во «Владикард» поступило более 16 тысяч заявлений на льготные электронные проездные билеты, выдано 13 тысяч карт. А всего выпущено более 25 тысяч транспортных карт.

Подробную информацию о том, как пользоваться транспортной картой, можно получить на сайте http://promo.siticard.ru/vladimir.

ИСТОЧНИК KP.RU

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