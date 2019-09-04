Новая детская площадка в сквере на Чайковского: полный обзор и инструкция по применению

Детскую площадку в сквере на улице Чайковского открыли в день города. По своему проекту она напоминает детскую площадку на улице Комиссарова возле Красносельских прудов. Но кто поедет в такую даль, живя в Ленинском районе. Не удивительно, что с тех пор на ней просто яблоку негде упасть.

Если вы еще не были - оцените новую детскую развлекуху глазами журналиста «КП»-Владимир,» отца дочки 2,5 лет.

Первое достоинство площадки - она имеет две зоны, для малышей и для детей пострарше.

Для детей покрупнее

Первое, что бросается в глаза — это, конечно же, кораблик. Большой, яркий, эффектный. Естественно, все дети хотят лезть именно в него и на него. Но мне кажется, что если вашему ребенку еще нет 4 лет, то лучше сюда не лезть. Либо внимательно следить за вашим чадом, если вы в нем уверены.

А так «кораблик» очень крут. Ведь в нем есть все то, что так любит малышня. Можно лазать, карабкаться и катиться. Залезть на второй этаж можно по-разному. Есть лестницы со ступеньками (для малышей высоковаты, запускать детей от 5 лет).

Есть лесенки в форме гимнастических стенок, есть веревочные лесенки.

Наконец, есть и вовсе экзотические подъемы, напоминающие столбы с упорами в виде юлы. Это для совсем больших - первоклашек, например.

Когда ребенок попал на второй этаж, ему тоже есть из чего выбирать. Можно скатиться с винтовой горки, моя дочь от такой горки без ума. Но я бы ее одну наверх, конечно, не пустил.

Есть горки и попроще. Хотя я бы голову оторвал тому умнику, который придумал горки с трамплинами. У меня один раз дочь так лбом приложилась об бортик, что после этого я всегда ее держу за руку, когда она катится с чего-либо подобного.

Наконец, есть горка-труба, как в аквапарках. Наверное, самый безопасный вариант для тех, кто помладше.

В целом, «кораблик» действительно хорош. Из-за того, что он большой, на нем хватает места всем. Соответственно, нет поводов для расстройства (например, в парке «Дружба» в выходные найти свободную горку или карусельку не так-то просто). А взрослым хорошо, потому что по всему периметру кораблика стоят лавочки в достаточной близости. Многие мамы этим пользуются: и ребенка видно, и ногам хорошо.

Блок для малышей

Зона для совсем маленьких — тех, кому от года до трех лет - состоит из ленты препятствий и качелей.

Лента препятствий сделана на очень удобной высоте. Ребенку легко на нее забраться, а ограждения такой высоты, что взрослому удобно придерживать малыша, если тому нужна поддержка.

При этом меня порадовало, что на ленте препятствия самые разнообразные. Тут и бревно на веревках, и досочки на цепях, и — мое любимое — островки в форме табуреток. Наверняка, многие из ребят уже представили, что внизу лава…

Ну, а если малыш не хочет социализироваться, то для него всегда найдутся качели. И тоже нескольких видов:

Я нашел лишь один серьезный минус у этой площадки. При реконструкции сквера здесь вырубили все старые деревья, вместо них посадили саженцы молодых. Сейчас не так важно, а летом спрятаться от палящего солнца просто будет негде.