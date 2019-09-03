2019-09-02T17:25:42+03:00
Общество

Владимирские родители: «На затянувшейся школьной линейке нас вдохновляли первоклашки»

В этом году во владимирские школы пошли 4287 первоклассников
Елена Масленникова
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Перквоклассники школы №39 на своей первой в жизни торжественной линейкеПерквоклассники школы №39 на своей первой в жизни торжественной линейкеФото: Елена Масленникова
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Вчера я отвела своего сына в 1Д класс 39-й школы. В этой школе впервые сели за парты 170 детей - пять первых классов. Волновались все: и дети, и родители. Но родители все-таки больше.

Десятиклассники провожают первоклассников в школу №39 Фото: Елена Масленникова

Десятиклассники провожают первоклассников в школу №39Фото: Елена Масленникова

Как первоклашки и родители готовились к Дню знаний

Приготовления начались задолго до начала учебного года. В воскресенье, 1 сентября, в магазинах, продающих школьную одежду, не было ни души. Зато родителей с детьми было много в парикмахерских и в цветочных павильонах.

- Мы закупились давно, еще в конце июля, - рассказывает Наталья Юдина, мама первоклассника.- В последние дни докупили канцелярку и цветы. Цветы заказывали в одном месте всем классом. Удобно и выгодно. Хороший будет всего за 500 рублей. Как же было приятно, все дети с красивыми букетами. Прям чувство некого единения возникло.

Мы с сыном вечером в воскресенье перед сном вспоминали стихи. Утром первого школьного дня нас вызвали к доске - и детей, и родителей.

Для первоклассников школы №39 звенит первый звонок Фото: Елена Масленникова

Для первоклассников школы №39 звенит первый звонокФото: Елена Масленникова

- Дети были только за - в первый раз выйти к доске в День знаний. А мы, родители, решили, что тоже не промах, покажем пример, выйдем первыми и расскажем стихи. Вечером с ребенком по очереди выступали перед мягкими игрушками, - рассказывает Елена Симкина, мама первоклассника.

«Я пока побуду за маму»

- Мам, сегодня я повзрослел. Я почти большой, - сказал мой первоклассник, как только проснулся.

Елисей Симкин первоклассник школы №39 Фото: Елена Масленникова

Елисей Симкин первоклассник школы №39Фото: Елена Масленникова

Да, сложно принять, что малыш - уже не малыш, а школьник.

- Я переживала, правда. Не поверите, дважды проверяла, всю ли одежду приготовила и погладила. Оказалось, что про галстук забыла, - рассказывает Наталья Кудинова, мама первоклассника. - Мне даже неловко стало. Вроде чего уж тут бояться. Кажется, что когда я была первоклассницей, у меня не было страха, только радость. Мы тогда еще думали, у кого банты красивее будут.

На торжественную линейку у 39 школы собрались почти пятьсот человек: первоклассники, пятиклассники, учащиеся 11-х классов и родители.

Первое задание для первоклассника на первом в жизни школьном уроке Фото: Елена Масленникова

Первое задание для первоклассника на первом в жизни школьном урокеФото: Елена Масленникова

Первоклашек выстроили по классам. Родителям пришлось встать за своими детьми, чтобы те могли видеть и слышать поздравления руководства школы и ветеранов, а также выступления старшеклассников. И было видно, что дети, потерявшие из виду своих пап и мам, очень переживали.

- А где моя мама? - спросила девочка в первом ряду.

- Мама стоит позади нас. Я пока побуду за маму. Хорошо? - тут же отреагировала первая учительница.

Первоклаасники читают стихи Фото: Елена Масленникова

Первоклаасники читают стихиФото: Елена Масленникова

После затянувшейся минут на 40 линейки с официозом наконец звенит колокольчик в руках первоклассницы, сидящей на плечах десятиклассника. И все пошли по классам.

- Я чуть не прослезилась, когда мой ребенок сел за парту. Бабушка у нас не выдержала и расплакалась. А дети-то не знают еще, что их ждет, подумала я про себя, - призналась мама первоклассника Анна Кулькова.

Всего вчера сели за парты 49 владимирских школ около 36000 учеников.

Первоклассница поздравляет директора школы №39 Владимира Шелонина Фото: Елена Масленникова

Первоклассница поздравляет директора школы №39 Владимира ШелонинаФото: Елена Масленникова

Родители на первом уроке читают первоклашкам стихи Фото: Елена Масленникова

Родители на первом уроке читают первоклашкам стихиФото: Елена Масленникова

Торжественная линейка у школы №39 Фото: Елена Масленникова

Торжественная линейка у школы №39Фото: Елена Масленникова

Учителю начальных классов кристине Алексеевне первоклассники подарили море цветов Фото: Елена Масленникова

Учителю начальных классов кристине Алексеевне первоклассники подарили море цветовФото: Елена Масленникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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