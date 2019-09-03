Открытие сквера на Чайковского, путешествие в прошлое, Сафронов и Feduk: чем запомнился владимирцам День города

С полудня субботы центр города был перекрыт от Студеной горы до площади Фрунзе. На Соборной площади началось официальное открытие праздника, которое неожиданно посетил художник Никас Сафронов. Он поздравил жителей города и сказал, что считает Владимир одним из самых красивых городов мира и уж точно — самым духовным.

- Я много работал во Владимире, сейчас также пишу картину с владимирским сюжетом, надеюсь, она найдет свое место в музее, - сказал Сафронов участникам праздника.

В этой время буквально на каждом углу готовили шашлыки, сладкую вату, попкорн и многое другое. Несмотря на многообразие далеко не самой полезной еды, народ охотнее разбирал стаканчики с фруктами, которые в этом году продавали впервые. За 150 рублей можно было полакомиться арбузом, дыней, персиком, малиной, виноградом и даже ежевикой. Кстати, и лейтмотивом всего дня стала аббревиатура ПП (правильное питание). Даже названия площадок старались придумать с использованием этих двух букв.

Пушкинский бульвар назвали «Просто Попробуй»: здесь можно было купить товары от творцов из Владимирской области и других регионов страны, а прямо у памятника князю Владимиру на смотровой площадке - покушать, наслаждаясь видом на пойму Клязьмы.

Петровская пушка и прыжки на велосипеде в огромную подушку

Одной из фишек юбилейного Дня города стала площадка в сквере Липки, где открыли «Петлю Прошлого» - на время праздника сквер превратился в своеобразную машину времени, где можно было увидеть Владимир и его жителей в разные века. На входе - выставка ретро-машин, внутри - средневековые рыцари в доспехах, полевая кухня времен Великой Отечественной войны, рукодельницы в костюмах в стилистике Древней Руси, плакат с олимпийским мишкой, пионерский красный галстук и другие памятные атрибуты 20 века, и даже петровская полевая пушка – все это и многое другое можно было увидеть в сквере Липки.

Сфотографироваться на фоне советских ковров, кресел и магнитофонов или примерить пилотку и галстук пионеров больше всего хотели дошколята, а вот люди постарше стремились окунуться в Средневековье. Самым интересным оказался врач-коллекционер, продемонстрировавший свою коллекцию старинных инструментов стоматолога, напоминавших пыточные: щипцы, роторасширитель, стоматологический ключ, костное зубило, стоматологический кляп, сверла. Кстати, по признанию владельца, стоит такая коллекция несколько сотен тысяч рублей.

На Театральной площади прошел большой праздник спорта – соревнования лыжероллеров, состязания для малышей на беговелах, шоу с прыганием на велосипедах в огромную подушку и многое другое.

Спасский холм превратился в большой салон красоты с бесплатными стрижками и укладками, а также дефиле владимирских красавиц.

Из традиционного, но очень красочного и полюбившегося горожанами на праздновании Дня города стоито отметить Парад колясок. В этом году мамы и папы превратили средства передвижения для своих малышей в экскаватор, сказочную репку и даже мамонта!

Новый рынок на Студеной горе стал местом притяжения для горожан, которые любят поесть и выпить. В продаже - хлеб без дрожжей, но с зернами, творог с ягодами в стильных стеклянных баночках, разноцветные пирожные-суфле, «живая» томатная паста, тропический сидр, кофе и прочая хипстерская еда. Правда, цены не слишком радовали: поесть творожка можно было почти за двести рублей, съесть булочку – за сотню, стаканчик сидра – 250. Для ценителей предлагали том-ям, которым бесплатно накормили первых триста человек. Правда, чтобы получить его, пришлось отстоять нехилую очередь – 45 минут ради халявной порции супчика. Для опоздавших удовольствие обошлось в 195 рублей и выше.

Чайковский и Feduk

В этот день состоялось официальное открытие сквера на улице Чайковского. Открывали его без помпы и красной ленты, зато при толпах народа. Теперь в обустроенном сквере две зоны - в «музыкальной», где находится памятник Петру Чайковскому, выложена декоративная плитка, а сам памятник выделен мощением в виде клавиш рояля. На территории сквера разбили цветники и клумбы, засеяли газоны, посадили деревья и кустарники, установили уличные светильники и лавочки.

В «детской» зоне, отделенной от основной части сквера улицей Бобкова, появилось современное плиточное покрытие, разбиты газоны, установлено ограждение, чтобы малыши во время игры не попали на дорогу. Для детей смонтировали игровой комплекс «Корабль», спортивную площадку-«воркаут», аттракционы, фонари освещения, лавочки.

«Вишенкой» праздника, как говорили многие владимирцы, стало выступление хедлайнера вечера – репера Fedukа. Посмотреть на одну из главных звезд современной российской эстрады собралась целая Соборная площадь. Feduk не подвел, приехал вовремя, его команда быстро настроила оборудование, артист отработал чисто, исполнил все свои хиты.

В этом году организаторы праздника явно решили поиграть с публикой в хорошем смысле слова. Иначе как объяснить песню "На лабутенах" перед концертом главной звезды программы. Исполнители, конечно, намеки на нецензурщину в микрофон не пели, но в толпа в ожидании Feduka заметно оживилась, кто-то даже подпевал. Все смеялись. В конце концов, не каждый день можно дать волю эмоциям на главной площади города.

Feduk, знающий толк в хорошей провокации, тоже не постеснялся исполнить свой главный хит эпохи околофутбольной тематики в творчестве.

- Просто послушайте эти аккорды. Вы все поймете. Это для вас, - с расстановочкой западной звезды сказал Feduk, после чего, дребезжа старыми динамиками на площадь потекли куплеты о том, как "Русские бригады как бампер таранят оппонента".

На Соборке в это время - буря эмоций. Когда дело дошло до медляка, девчонки в страшной давке пытались танцевать, плакали, подпевали кумиру хором, подняв руки вверх. Все как на настоящем музыкальном фестивале. Как же давно всего этого не было во Владимире!

А другой половине владимирцев, гулявшей по центру города, до ультрамодного артиста совсем не было дела. В одном из кафе недалеко от площади вообще устроили свой мини-фестивать с рокерами и "тяжеляком". Кто-то, пробираясь сквозь толпу, спешил на последний автобус, кто-то наоборот торопился попасть на салют.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Главная толпа собралась полюбоваться салютом, ставший одним из самых долгих и ярких за последние несколько лет. Желавшие приобщиться к прекрасному плотной стеной встали не только на Соборной площади, но и все смотровые площадки, оседлав заборы. Недоумение вызвали только вылетавшие геометрические фигуры: перевернутые двойные восьмерки и кривые четвертого порядка, по мнению владимирцев напоминавшие опрокинутые сердца.