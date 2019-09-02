Владимир Сипягин посетил Ковров в День города

сентября Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин с рабочей поездкой посетил Ковров. Город оружейников в воскресенье отмечал День города, но визит Губернатора начался не с праздничных мероприятий, а с рабочих моментов.

Первым делом глава региона вместе с директором департамента здравоохранения Алексеем Мозалевым посетил больничный городок «Ковровской многопрофильной городской больницы №1». На его территории находится здание, которое еще 28 лет назад начали строить как новый терапевтический корпус учреждения здравоохранения, однако долгострой затянулся.

– Возводить корпус начали еще в 1989 году, но после того, как удалось построить само здание, закончились деньги. Было это в 1993-м году. Не было средств даже законсервировать стройку. Помещения долгие годы пустовали. Чтобы защитить то, что возвели, от вандалов, кирпичами заложили оконные проемы первого этажа, позже - наняли охрану. В 2012-м году, когда зафиксировали рост рождаемости, здание решили оборудовать под акушерский корпус. С тех пор его открытия ждут все жители северной части города, а это – больше 16 тысяч человек. Для ковровчан и жителей близлежащих районов, например, Вязниковского и Камешковского, родильный дом, который будет соответствовать всем современным нормам, очень нужен, – рассказал главврач первой городской больницы Александр Плакунов.

Уже к 2022 году, по словам осмотревшего долгострой Владимира Сипягина, акушерский корпус планируют ввести в эксплуатацию. После ремонта и закупки современного оборудования помещения смогут принять пациентов.

– В 2017 году была сформирована проектно-сметная документация на проведение необходимых работ, которая успешно прошла экспертизу, а 26 июня регион получил первый транш средств из федерального бюджета – 266 миллионов рублей, - сообщил губернатор Владимир Сипягин. – На полученные деньги, к которым дополнительно выделены еще 32,6 миллиона из бюджета области, мы отремонтируем корпус, оснастим нужным оборудованием. По плану, который согласован с министерством здравоохранения, техническая готовность объекта к концу года должна составить 5%.

Также глава региона принял участие в открытии новой многофункциональной спортивной площадки на территории спорткомплекса «Молодежный». Стоимость нового объекта 4,5 миллиона рублей, из них 2,7 миллиона выделены из областного бюджета. Спорткомплекс имеет несколько зон для активного отдыха, в том числе для игр по мини-футболу и баскетболу, а также детский игровой комплекс с тренажерами. Владимир Сипягин акцентировал, что спортивный объект в Коврове – один из первых, открытых на территории региона.

- Сегодня мы открываем отличную универсальную спортивную площадку, - сказал собравшимся Владимир Сипягин. — Это прекрасный объект, который поможет жителям Коврова самых разных поколений жить активно, заниматься спортом, укреплять свое здоровье. Именно эти цели ставят перед нами федеральные программы по демографии, здравоохранению. Чтобы сделать жизнь жителей региона качественно лучше, область активно учувствует в них, в том числе в программе «Спорт – норма жизни», в рамках которой и возведена эта площадка. Таких в регионе будет девять, и радостно, что Ковров, где очень сильны спортивные традиции, стал одним из первых муниципалитетов региона, где мы торжественно ее открываем.

Завершилась рабочая поездка главы региона в спорткомплексе «Мотодром Арена», где Владимир Сипягин принял участие в праздничной программе в честь Дня города Коврова. Губернатор от всей души поздравил ковровчан с 241-м днем рождения любимого города, а также посмотрел концертную программу с участием лучших коллективов города оружейников.