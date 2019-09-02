Во Владимире вдоль Пекинки поставят высокие шумозащитные заборы

К осени 2021 года во Владимире на трассе М-7 "Волга" рядом с жилыми районами в Юрьевце и на улице Лакина появятся высокие шумозащитные экраны классического салатового цвета. Такие конструкции на трассе - не редкость, в Московской области и западной части Владимирской к ним уже давно привыкли.

Вот так будет выглядеть секция 6-метрового забора

Судя по длинной официальной переписке Росавтодора с различными ведомствами Владимирской области, включая областные департаменты, администрацию города Владимира и городское управление архитектуры, проект установки экранов зрел в недрах организации с 2015 года. Переписка с мэрией открывает несколько интересных фактов. Например, администрация города просила Росавтодор не ставить экраны у садоводческих товариществ и рекомендовала свозить грунт из-под потенциального забора в овраг на улице Полины Осипенко, чтобы потом построить дорогу отсюда аж до улицы Куйбышева.

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Всего планируется установить 5,5 километра ограждений. Шумозащитные экраны появятся на улицах Ноябрьской и Лакина и отгородят часть парка "Дружба" (включая бывшую резиденцию губернатора). Использоваться будут экраны двух типов: шестиметровые с окнами и четырехметровые без окон. Экраны повыше установят вдоль высоток. Судя по технической документации, поставить бетонные ограждения получится не везде, поэтому в незащищенных бетонными конструкциями местах в домах поменяют старые окна на новые стеклопакеты за государственный счет. Повезет жителям домов №№25, 27, 29 и 117 на улице Ноябрьской, №№33, 34, 175, 181 на улице Лакина, а также №№29 и 34 по улице Павлика Морозова.

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Судя по приведенным в документации данным, экраны не только должны защищать жителей города от шума машин. В том числе МКУ «Упродор» хочет уменьшить число аварий в этих местах. Меньше будут сбивать пешеходов, да и машинам негде будет поворачивать, а значит, никто не въедет вам в зад, когда вы будете притормаживать на перекрестках.

Вообще интенсивность движения по трассе в этих местах составляет 42,5 тысячи машин в сутки. Такие замеры делали в ГИБДД. Отуда же пришла статистика по ДТП на двух участках за три года. В 2013 году произошло 26 аварий, погибло 5 человек, в 2014 году было 25 аварий, погибли 2 человека, в 2015 году произошло 29 аварий, погибло 6 человек.

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Участок дороги на от Семязино до восточной части парка "Дружба" в грандиозный проект по установке шумозащитных экранов не включен. Там Росавтодор планирует построить новую транспортную развязку. Проектная документация по ней еще не готова.