2019-09-02T14:59:59+03:00
Общество

Следком возбудил уголовное дело об издевательствах над 6-летним мальчиком в Ставрове

Пострадавший ребенок не рассказал родителям о случившемся
Валерия ПРОНИНА
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Все виновные, которые совершили преступные деяния по отношению к ребенку, будут наказаныВсе виновные, которые совершили преступные деяния по отношению к ребенку, будут наказаныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Две недели во владимирских и федеральных СМИ обсуждали историю о том, как над 6-летним ребенком в поселке Ставрово якобы издевалась группа подростков. Шокирующие подробности и даже видео попали в соцсети. А 31 августа в одном из пабликов появилась видеозапись с извинениями каких-то школьников за этот случай.

В Следственном комитете Владимирской области рассказали, что пострадавший от действий подростков ребенок в Ставрове действительно был. По этому случаю возбуждено уголовное дело, однако сплетни и слухи в интернете далеки от истины. И хулиганов было не четверо, а двое.

- Информация в интернете подается в недопустимо искаженном варианте. Кто и какую преследуют цель, публикуя эти материалы, непонятно. Все случилось в середине июля, а не в августе, как утверждают в соцсетях. Пострадавшего ребенка не отвозили в больницу «в тяжелом состоянии», как пишут неизвестные авторы, его родители вообще не обращались к медикам и не писали заявление в полицию — сын им ни о чем не рассказал, да и внешних признаков никаких не было. О преступлении мы узнали при разбирательстве другого инцидента, - сказали в пресс-службе Следкома. - Расследование дела ведется, все виновные, которые совершили преступные деяния по отношению к ребенку, будут наказаны.

И не нужно верить видео с извинениями, где показаны лица двоих подростков. В Следственном комитете допускают, что это могут быть вообще другие дети, не участники инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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