Кабачковые страдания: владимирские садоводы ищут, куда пристроить урожай

Во Владимире - сплошной праздник дачного урожая. Уже сами фруктов и овощей наелись, родственников осчастливили, на зиму заготовили, а поток яблок и кабачков все не кончается… Куда девать излишки?

Несмотря на холодное лето, яблоки и кабачки удались. Дачница Раиса Терентьева признается, что с участка в Собинском районе вывезла в ближайший лесок уже не одну тачку яблок.

- У меня уже несколько десятков банок варенья стоит, повидла на несколько лет вперед заготовили, засушили, компоты сделали… Соседи яблоки не берут – своих полно. Оставлять их гнить на участке нельзя. Вот и приходится вывозить в яму подальше. С кабачками та же история – наелись, икру закатали, а выбросить жалко! Некоторые выходят на трассу продавать или просто выставляют вдоль дороги – почти никто не берет! – сетует женщина.

Не ко двору созрели

Самый простой способ избавиться от излишков урожай – продать их. На Центральном рынке для садоводов-любителей ежедневно выделяют несколько десятков мест. Кстати, торговать кабачками и помидорами со своих грядок можно и на остановках или около ближайших магазинов - штрафовать за это не будут, вы же не перекупщики.

Кто не хочет торговать на улице, может продавать урожай в интернете на сайтах объявлений. Цены ниже, ведь покупателю придется самому к вам приехать, и сильно заработать не удастся: падалицу продают за десять рублей ведро, килограмм яблок с дерева – двадцать рублей. За ту же цену идет и килограмм кабачков. Продают и сразу сушеные яблоки – сто рублей за трехлитровую банку.

Спастись от яблочного изобилия владимирцам помогут в фирме «Алонка», производящей овощные и плодов-ягодные консервы, покупать у частников урожай они начнут в сентябре. Оптовики, размещающие объявления в интернете, готовы приехать сами и увезти даже падалицу и некондицию по цене в среднем семь рублей за кило, но частники их мало интересуют: минимальная закупка – 20 тонн. Единственный вариант – собрать урожай всей деревней и только потом пригласить оптовиков.

Отдать нельзя оставить

Некоторые садоводы демпингуют, отдавая урожай бесплатно. Например, в садах Доброго хозяева предлагают забирать уже сорванные яблоки бесплатно, главное – приезжайте со своей тарой. Раздать остатки урожая можно, написав объявление на специализированных сайтах или форумах, например, Wec.ru, детки33.ру, vladimirka.ru, SmartShop33.ru, или оставив объявление в подъезде – среди соседей обязательно найдутся люди с нехваткой овощей и фруктов в организме.

Кстати, излишки урожай с любимой дачи готовы принять и детских домах, домах престарелых, но не во всех. Во Владимирском детском доме им. Карла Либкнехта на улице Соколова-Соколенка признаются: в день привезти яблоки им предлагают три-четыре человека. На прошлой неделе привезли три контейнера, которые пока не съели.

- У нас еще и свои яблоньки есть, и всего пятнадцать детей, мы просто столько не съедим. А брать яблоки, чтобы потом выбросить где-то – тоже неправильно, - объяснили нам.

В Оргтрудовском доме-интернате для престарелых и инвалидов принять урожай готовы, но нужно предварительно позвонить и договориться. Кстати, если будете собирать яблоки для пожилых людей – выбирайте помягче. Еще один вариант – отвезти излишки урожая в церковь, где их отдадут малоимущим, но предварительно нужно договориться об этом.

Легче всего справляются с избытком урожая родители детсадовцев.

- Я просто беру на улицу пакет мытых яблок, бутылку воды сполоснуть руки и несколько деревянных шпажек, на которые можно насадить фрукты. Едим сами, угощаем других детей – родители, как правило, не возражают. И каждый день ношу яблоки в детский сад. В нашей группе их просто ставят на столы как перекусы детям, все довольны, - делится молодая мама Карина Варламова. – Еще делаю яблочное пюре: чищу и мелко режу яблоки, запекаю в духовке до мягкости, потом превращаю блендером в пюре, раскладываю в стерилизованные банки и закрываю! Для любителей можно добавить сахара – полстакана на килограмм. Вкусно и полезно, а стоит всю зиму.