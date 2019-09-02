Более тысячи полицейских и росгвардейцев будут дежурить у владимирских школ 2 сентября

В понедельник, в День знаний, наряды полиции и частные охранные предприятия обеспечат дежурство в каждой школе Владимирской области. А в другие дни будут патрулировать территории детских садов и школ.

- Предусмотрена охрана общественного порядка на период проведения школьных линеек. К образовательным организациям Владимирской области выйдут более тысячи полицейских, народных дружинников, росгвардейцев. Кроме того, 2 сентября будут нести службу экипажи ДПС. Сотрудники ГИБДД напомнят детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В остальные дни также совместно с частными охранными предприятиями и Росгвардией сотрудники УМВД будут патрулировать школьные территории. Отметим, что патрулирование у образовательных учреждений города и области будет ежедневным, - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Но, по словам уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, защиту школьников прежде всего должны обеспечить родители - правильными разговорами.

- Дети сейчас вернулись из загородных лагерей, с дач, от бабушек и дедушек — понятно, что сейчас у них будет небольшая заторможенность. Поэтому родители сразу должны напомнить о правилах дорожного движения. Особенно это касается учеников начальной школы. С ними нужно пройти еще раз по знакомым маршрутам, отметить опасные участки, нерегулируемые пешеходные переходы, светофоры. Обязательно говорить о том, чтобы ребенок по дороге в школу или из школы не отвлекался на незнакомых людей, которые могут попросить о чем-то. Детям нужно четко понимать, что взрослые никогда не нуждаются в их помощи. Последнее время у жуликов и аферистов стали популярны фразы: «Покажи, пожалуйста, где эта улица?» или «Помоги найти моего потерявшегося котенка». Безусловно, кому-то помогать — это хорошее качество, но везде может подстерегать опасность. В таких случаях ребенок должен иметь при себе телефон и знать, кому позвонить, - рассказывает Геннадий Прохорычев.

Еще одна важная деталь — обговаривать с детьми все ЧП, которые могут неожиданно случиться. Не в коем случае не запугивать, а задать вопросы: «Как ты будешь себя вести, если к тебе на улице подойдет незнакомый мужчина? Поговоришь с ним? Закричишь или убежишь?»

- Такова жизнь, и ребенок должен быть готов к разным ситуациям. Конечно, обеспечение безопасности полицейскими играет большую роль. Но не надо забывать, что ответственность за детей лежит только на нас, родителях.