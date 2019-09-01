Владимирские первоклассницы обходятся родителям дороже первоклассников

Школьная форма, колготки, костюмы, рюкзаки, пеналы... Во сколько обойдется среднестатистический набор родителям новоявленного ученика?

Если верить статистике, мальчику для похода в первый класс нужны брюки – около полутора тысяч рублей, сорочка – 694 рубля, джемпер – почти 1200 рублей, спортивный костюм – еще 1592 рубля. На пиджак для первоклассника предлагают не тратиться, но если решите купить еще и его – закладывайте не меньше двух тысяч рублей. Еще 65 рублей придется отдать за пару носков, полуботинки – 2228 рублей, кроссовки для физры – 1347 рублей.

Девочки обходятся дороже. Помимо спортивной формы им предлагают приобрести полушерстяное платье или сарафан почти за две тысячи рублей, блузку за 1207 рублей, юбку за 1370, туфли почти за полторы тысячи и колготки, которые обойдутся в 180 рублей. Дополнительно придется потратиться и на бантики-заколки – тут верхний предел практически не органичен, но в среднем набор два скромных бантика плюс пара заколок уложится в триста рублей.

Ранец или рюкзак владимирцы смогут купить за 1737 рублей 54 копейки, шариковую ручку – за семнадцать рублей с копейками, карандаш – почти за четырнадцать рублей. Набор фломастеров – 124 рубля, альбом для рисования – 71 рубль, тонкую тетрадку можно найти за 7 рублей 23 копейки, а одно учебное пособие обойдется в среднем в 512 рублей. По сравнению с прошлым годом цены подросли практически на все, зато дешевле почти на восемьдесят рублей стали школьные сарафаны и школьные пособия – на пять рублей.

Кроме того, первокласснику придется купить букет – от трехсот рублей у бабушек до пятнадцати тысяч в цветочных салонах. Все большую популярность набирают съедобные букеты из фруктов, овощей и конфет – купить такое великолепие можно за полторы тысячи.

КОНКРЕТНО

Собрать в школу мальчика-первоклассника стоит 13516 рублей 63 копейки, девочку-первоклассницу – 19326 рублей 56 копеек. В прошлом году суммы были немного меньше: 13325 рублей и семь копеек за мальчика, 19511 рублей и шесть копеек за ученицу.

Набор канцелярки для школы обойдется владимирцам в 4682 рублей. Кстати, траты на сбор первоклассников во Владимирской области одни из самых высоких по ЦФО. Дороже первоклассницы обойдутся родителям из Москвы, Смоленской, Брянской и Калужской областей.