Как на владимирском кладбище искали могилу Коли Герасимова

30 августа 2019 года советскому актеру Алексею Фомкину, который снимался в «Ералаше» и сыграл главную роль в советском шедевре «Гостья из будущего», исполнилось бы 50 лет. Все любители советских фильмов знакомы с Колей Герасимовым, но не всем известно, как закончилась жизнь улыбчивого мальчишки с большими ушами. В 1990-х он перебрался во Владимирскую область, женился и... трагически погиб.

Долгое время поклонники творчества даже не могли найти могилу актера — она будто потерялась. Но владимирский активист Юрий Борисов обошел все улыбышевское кладбище, чтобы разыскать место последнего упокоения Алексея Фомкина и напомнить жителям о трагической судьбе актера.

Владимирский активист Юрий Борисов обошел все кладбище, чтобы разыскать Алексея ФомкинаФото: Валерия ПРОНИНА

- Могила значилась в статусе разыскиваемых на одном из сайтов, посвященных некрополистике. Я решил сам поехать на кладбище. Сначала нашел ряд людей, которых похоронили в 1996 году, а спустя три часа — ржавый металлический памятник без фотографии. Только надпись: «Фомкин Алексей Леонидович. 30.08.1969 — 24.02.1996». Сразу сделал снимок и отправил на этот сайт. Получилось бурное обсуждение среди его посетителей: они предлагали сложиться и заменить памятник. Мы связались с родственниками, но те отказались от нашего предложения и чуть позже поставили его сами. До сих пор черный гранит стоит на могиле Алексея, - рассказал Юрий Борисов.

После того, как все узнали, где покоится актер, к захоронению стали приезжать любители его творчества из разных городов. Но на огромном кладбище могли потеряться даже местные, что уже говорить о приезжих. Поэтому в 2012 году Юрий Борисов совместно с компанией «Ритуал-93» установили три указателя «К могиле актера Алексея Фомкина», с помощью которых люди без труда доходят до захоронения. Активист говорит, что были переживания насчет этих табличек — вандалов хватает. Но за 7 лет к ним никто не притронулся.

- У меня были попытки узнать подробности трагической гибели. Но все акты ушли в архив, а потом их уничтожили в связи со сроком давности. Со слов соседей квартиры, где произошел пожар, удалось узнать, что у родственников Алексея была дача в деревне Безводное Собинского района. А про жену никакой информации нет.

Актер Алексей Фомкин родился в 1969 году в Москве. В школе занимался в Детском театре кукол и в театральном кружке. Часто участвовал в конкурсах чтецов, благодаря которым его заметил ассистент режиссера фильма «Чучело» и предложил поучаствовать в кинопробах. Через несколько месяцев после кинопроб Алексея неожиданно пригласили сняться в популярном детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Уже после Фомкин снялся в фильме «Гостья из будущего», где сыграл роль Коли Герасимова. Далее — одна из главных ролей в фильме «На своей земле» и роль второго плана в «Поводе».

В 1986 году Фомкин окончил школу, но из-за постоянных съемок аттестат не получил. Другие предложения от режиссеров не поступали, и Алексей ушел в армию, а потом устроился в МХАТ имени Горького. После того, как его уволили за прогулы, он перебрался в деревню Владимирской области. В областном центре он познакомился с женой, и после свадьбы переехал во Владимир.

23 февраля 1996 года супругов Фомкиных пригласили в гости на празднование Дня Советской Армии. В ночь квартира внезапно загорелась. Все, кроме Алексея, спаслись.Фото: Валерия ПРОНИНА

23 февраля 1996 года супругов Фомкиных пригласили в гости на празднование Дня Советской Армии. В ночь квартира на улице Лакина внезапно загорелась. Все, кроме Алексея, спаслись. Во время пожара он спал и не смог вовремя покинуть квартиру.

Юрий Борисов говорит, что та самая квартира, куда Алексей зашел в конце февраля и больше не вышел, не пустует — в ней даже сменилось несколько хозяев.