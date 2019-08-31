Владимир как Европа: растет за счет приезжих

31 августа Владимиру, если верить части историков, исполняется 1029 лет. В мэрии, во всяком случае, уверены именно в такой датировке. В связи с этим Владимирстат опубликовал статистику, посвященную областному центру и его жителям. Каков он, средний владимирец?

Женщина старше мужчины на 6 лет

На начало 2019 года во Владимире живет 360,4 тысячи человек. Из них2,5 селян - да, Владимир это городской округ, в который входят 17 сел и деревень. При этом городское население растет (+883 человека за год), а сельское уменьшается (-34 человека).

Средней владимирской женщине 43,4 года, мужчине — 37,1. При этом мужчин еще и меньше - на 1000 мужчин Владимира приходится 1254 женщины. Вот такой гендерный дисбаланс.

Но гораздо больше печалит другое — с каждым годом становится все меньше молодых. За последний год доля трудоспособного населения сократилась еще на 0,8 процента и составляет 56,5 процента. Растет число пенсионеров и, к счастью, детей. Первых сейчас 26,8% (+1416 человек), вторых — 16,7% (+1123 человека).

Свадеб меньше, разводов больше

На брачном ложе без перемен. Уже несколько лет статистика по свадьбам и разводам практически не меняется. Свадеб становится меньше, разводов больше.

В 2018 году число свадеб уменьшилось на 12 процентов, а доля разводов к числу свадеб увеличилась - в 2017 году на 100 браков приходилось 64 развода, в 2018 — 66.

При этом рождаемость крайне мала. В 2018 году на 1000 человек рождалось лишь 9,8 младенцев. А для того, чтобы город развивался и рос нужно, как минимум 12 детей на тысячу взрослых. При этом во Владимирстате отмечают, что женщины все меньше хотят рожать вне брака, «для себя». Вспоминаем статистику разводов и делаем грустное лицо.

Тогда за счет чего происходит прирост населения во Владимире? По-прежнему за счет приезжих. Люди едут к нам работать (больше половины из них — женщины), а также на учебу. Многие после учебы остаются, создав семью.

Большинство таких приезжих — жители Владимирской области (в 2018 году из области к нам приехали 5,8 тысячи человек, уехали - 3,6 тысячи). А вот в другие регионы мы уезжаем чаще, чем оттуда приезжают к нам (уехали 4,2 тысячи, приехали 3,9 тысячи человек). Уезжают владимирцы в Москву, Санкт-Петербург и Ивановскую область.

А вот из заморских стран едет к нам не так много. За прошлый год у нас зарегистрировалось 174 иностранца. Чаще остальных в город Владимир приезжают граждане Украины и Узбекистана. Представители других государств гораздо реже. Например, в прошлом году на учет в миграционной службе встали: 2 итальянца, 2 представителя африканского континента, 1 великобританец, 1 сириец.

КОНКРЕТНО

Восьмерка самых многочисленных национальностей Владимира

Русские – 96%

Украинцы — 1%

Татары — 0,6%

Армяне — 0,5%

Азербайджанцы — 0,4%

Белорусы — 0,3%

Мордва — 0,2%

Узбеки — 0,1%.