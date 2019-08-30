Самую красивую деревню искали в Судогодском районе

Во Владимирской области продолжают искать самую красивую деревню. До завершения конкурса осталось два дня и 10 населенных пунктов.

- Идет очень активная борьба, - рассказал Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня во Владимирской области». - В начале сентября мы определим лидирующую группу, и будут еще сделаны коллективные выезды более широким составом в те населенные пункты, которые претендуют на Гран-при и на первые места в своих группах.

В селе Муромцево ремонтируют клубФото: Елена Масленникова

Фиточаи из местных трав

Жители Ликино встречали гостей песнями и горячим караваем. У селян получился двойной праздник: визит важных гостей и открытие местного клуба после ремонта. В рамках нацпроекта «Культура» на ремонт ликинского клуба было выделено чуть больше миллиона рублей. 98 процентов - это деньги федеральной казны, оставшиеся 2 — областного и муниципального бюджетов. На эти средства отремонтировали фасадную часть клуба и сделали теплый туалет, где даже есть горячая вода. Жители рады, ведь раньше приходилось бегать на улицу не только им, но и туристам.

- Мы включены в маршрут "Замок и скалы". Я написала грант "В гости к сельской травнице", потому что занимаюсь травами, и нас включили в маршрут. И оказалось, что пить фиточаи очень приятно и востребовано, - рассказала Елена Обрубова, заведующая Ликинским сельским клубом.

В сельском клубе в Ликино появилась новая пристройкаФото: Елена Масленникова

Вкусным травяным чаем угостили и жюри. А чтобы они не скучали, «главный парень на деревне», гармонист Александр Николаевич, которому уже за 70, развлекал их своими частушками. Потом жители Ликино устроили представителям жюри марш-бросок по местным водоемам. В селе их пять. А затем экскурсию по огородам. Председателя оргкомитета конкурса Вячеслава Картухина накормили свойскими помидорами и напоили родниковой водой.

В Ликино очень хотят получить Гран-при. В конкурсе на самую красивую деревню они участвуют четвертый год подряд, но до сих пор становились только обладателями номинаций.

Дворовая территория усадьбы графа Храповицкого в селе МуромцевоФото: Елена Масленникова

В сельской школе детей будут учить черчению в 3-d формате

Жители Муромцево в «конкурсе красоты» участвуют первый раз. Глава поселения Галина Кравченко уверена, что призовое место в своей категории они получат. Разве может какой-то памятник архитектуры в других селах или деревнях составить конкуренцию дворянской усадьбе графа Храповицкого? Кроме того, Муромцево претендует на звание «культурного центра» поселения.

- Вот с этой стороны у нас будет корт с резиновым покрытием, и волейбол, и футбол, и баскетбол, - рассказывает Галина Кравченко. - Мы делаем трибуну, уже сделали раздевалку, делаем две площадки - спортивную и детскую. А в ноябре после ремонта откроется клуб.

Этот клуб обошелся федеральному бюджету в три миллиона рублей.

Особая гордость в Муромцево — сельская школа. В ней в новом учебном году откроется федеральный Центр образования «Точка роста». Робототехника, техническое моделирование, школа спасателя, просторные классы с интерактивными досками… На уроках ОБЖ детей будут учить оказывать первую помощь на новом тренажере-манекете «Александр», снабженном системой датчиков.

Озеро Юбилейное в селе ЛикиноФото: Елена Масленникова

- Ой, это такие возможности. Представляете, черчение на 3-д оборудовании или как собрать или разобрать квадрокоптер. Дети точно будут в восторге. К нам уже везут учиться детей из Судогды. У нас почти 300 учеников, - рассказала Лариса Чижикова, директор Муромцевской сельской школы.

Председатель оргкомитета считает, что в этом году как никогда будет сложно определить победителей. За Гран-при в 150 тысяч рублей селяне ведут борьбу не только на земле, но и на просторах интернета, привлекая свои родных, знакомых и коллег по всей России.

Отремонтированный сельский клуб в селе Ликино Судогодского районаФото: Елена Масленникова

Председатель конкурсного жюри Вячеслав Картухин проверяет воду из Ликинского родникаФото: Елена Масленникова

Село Ликино в Судогодском районеФото: Елена Масленникова

Сельская школа в Муромцево в Судогодском районеФото: Елена Масленникова

Селяне в Ликино угощали председателя конкурсной комиссии свойскими помидорамиФото: Елена Масленникова