В День города после фейерверка пустят специальные автобусы

В последний день лета владимирцы будут праздновать День города. В этом году в центре будет работать семь развлекательных площадок, которые должны удовлетворить всех и каждого. Где-то будут кормить, где-то петь, где-то танцевать. Естественно, ради шумного веселья перекроют центр.

С 9.00 улицы Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская на участке от улицы Студеная гора до площади Фрунзе станут полностью пешеходными. Весь транспорт отправят в объезд по улицам Студеная гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.

Разрешат ехать через центр лишь с 23.30, когда на Соборной площади как раз стихнет дискотека. В этот момент у большинства гулявших до глубокой ночи возникнет вопрос, а как попасть домой. А таких может быть много, ведь организаторы приберегли на вечер самое зажигательное — звезду хип-хопа Feduk и праздничный салют. И неизвестно, кто соберет большую толпу.

По такому случаю в мэрии организовали на поздний вечер три специальных автобусных маршрута, которые развезут горожан по домам. После 23.30 дополнительные автобусы поедут по следующим маршрутам:

1. От остановки гостиница «Владимир» по улицам Большая Нижегородская, Добросельская, Егорова, Комиссарова, Безыменского до остановки «улица Куйбышева»;

2. С улицы Гагарина по улицам Батурина, Мира, Горького, проспекту Строителей, проспекту Ленина, улицам Верхняя и Нижняя Дуброва до остановки «улица 3-я Кольцевая»;

3. От улицы Дворянская по проспекту Ленина до следующих конечных: Энергетик», «Институт защиты животных», «Юго-Западная» и «улица 3-я Кольцевая».

При этом стоимость проезда будет обычной - 24 рубля за поездку.

КОНКРЕТНО

Как будет ходить транспорт на день города?

Троллейбусные маршруты:

№1 - ул.Фатьянова - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Добросельская - театр «Разгуляй».

№5 — будет обслуживаться автобусами и пойдет по маршруту: ул.Фатьянова - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл.Фрунзе - Вокзал.

№7 - пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира — ВЭМЗ.

№2 и № 8 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.

Автобусные маршруты:

№ 1С - ул.Элеваторная - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - ул.Горького - Сельцо.

№ 5 - Внешнее кольцо: ул.Казарменная - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - ул.Горького - пр-кт Строителей - ул.Красноармейская - ул.Казарменная.

Внутреннее кольцо: без изменений.

№ 6С - ул.Левино поле - ул.Д.Левитана - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина.

№ 12С - мкр.Мостострой - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл.Фрунзе - ул.Добросельская - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

№ 15 - мкр.Энергетик - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл.Фрунзе - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - гипермаркет «Глобус».

№ 17 - Юго-Западная - ул.Н.Дуброва - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - завод «Точмаш».

№ 22 - с.Мосино - с.Спасское - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл.Фрунзе - ул.Добросельская - Суздальский пр-кт - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - гипермаркет «Глобус».

№ 25 - гостиница «Владимир» - пл.Фрунзе - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

№ 26 - Юго-Западная - ул.Н.Дуброва - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл.Фрунзе - ул.Добросельская - Суздальский пр-кт - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

№ 27 - Совхоз «Вышка» - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Растопчина.

№ 28 - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Лыбедская магистраль - Октябрьский пр-кт - ул.Студеная гора - пр-кт Ленина - ул.Чайковского.

№ 36 - ул.Офицерская - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина.