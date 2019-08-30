2019-08-29T17:13:05+03:00
Общество

Торжественные линейки для владимирских школьников пройдут 2 сентября

А отмечать День знаний начнут накануне
Ирина Мальцева
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2 сентября во всех школах Владимира2 сентября во всех школах ВладимираФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сбор у школы первоклашек с букетами и учеников средних и старших классов с чем придется - неотъемлемая часть начала учебного года. Но в этом году вдруг возникла идея отказаться от привычных школьных линеек. Например, в Москве департамент образования в целях безопасности рекомендовал не устраивать торжественные линейки 2 сентября, а сразу приступить к учебе. Чтобы компенсировать потерю праздника, московским школьникам предложили собраться на общегородскую линейку на ВДНХ.

Во Владимире перенимать опыт столичных соседей пока не планируют. В этом году 2 сентября торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний, соберут более 36 тысяч школьников, в том числе 4 287 первоклассников. В каждой школе администрация сама решает, в какое время пройдет линейка, в каком формате и кто именно будет в ней участвовать. Но, как рассказали в городском управлении образования, редко какая школа собирает на ней все классы – на это у большинства просто нет места.

В лингвистической гимназии №23 по традиции соберется большинство учеников, но это исключение.

- Как правило, на торжественной линейке собирают первоклассников и классы, которые переходят на новую ступень – пятые, одиннадцатые. Всю школу очень сложно разместить. Например, в школе №8 учится тысяча с лишним человек, они на линейку встают вдоль школьной спортплощадки, для всех там просто не хватит места. Но это не значит, что дети лишаются праздника – для остальных учеников проводят линейку во вторую смену, - объясняет заведующая отделом общего и дополнительного образования управления образования Светлана Медкова.

1 сентября в городских парках пройдут праздничные концерты и спектакли для первоклассников и учеников постарше. 1 сентября в 11:00 в парке «Добросельский» ждут на концерт «В царство школьных наук», в 12.00 парк «Загородный» приглашает гостей на интерактивную программу «День знаний», а Центральный парк культуры и отдыха в полдень ждет на праздник «Доставай букварь!». Ярко и празднично встретят начало учебы и студенты: 2 сентября на площадке у главного корпуса ВлГУ пройдут торжественные выступления и концерт. Кстати, в этом году в опорном вузе Владимирской области учиться будут более двадцати тысяч студентов и аспирантов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

153 первых класса наберут в этом году во Владимире

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ИСТОЧНИК KP.RU

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