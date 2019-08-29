ЗиД им. Дегтярева: «Водоканал» не коммерческий, а социальный проект

Как в Коврове спасали «Водоканал»

Итоги почти трехлетней работы по концессионным соглашениям в отношении МУП «Водоканал» до сведения прессы довели

Лев Смирнов, заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью и Михаил Шикин, заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства.

Напомним, в конце 2016 года лично к генеральному директору ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» Александру Тменову обратилась губернатор Владимирской области Светлана Орлова с просьбой помочь ковровчанам - не оставить город без бесперебойного водоотведения и водоснабжения.

МУП «Водоканал» еще в начале 2016 года представлял собой жалкое зрелище: задолженность муниципального предприятия перед контрагентами превысила 100 млн. рублей, заработную плату не выплачивали, даже техника была арестована судебными приставами. А ведь это предприятие, которое обеспечивает водой и обеспечивает водоотведение почти всего Коврова !

В роли просителя выступил глава администрации города Коврова Анатолий Зотов. 21 декабря 2016 года на конференции в МУП «Водоканал» он сказал, что решение о концессии принято не только лично им, но и большинством Совета народных депутатов г. Коврова. Кстати, все выступления были записаны и запротоколированы.

- Я просил Александра Владимировича Тменова, генерального директора завода им. В.А. Дегтярева, еще в прошлом году принять такое решение, но он не видел в этом целесообразности для себя. И только благодаря тому, что и губернатор области Светлана Юрьевна Орлова вышла лично на Александра Владимировича по этой теме буквально осенью, и он рассмотрел теперь эти исходящие аспекты по этой ситуации. Он принял решение, что необходимо сегодня сделать это для города, - дословно заявил Зотов на конференции 21 декабря 2016 года.

Более того, глава администрации города Коврова признал, что длительные годы тарифы «Водоканала» были ниже себестоимости. И при этом сразу же обозначил последствия решения о заключении концессионных соглашений.

- Поднять в МУП «Водоканал» тарифы - законодательство не позволяет. Это можно сделать только для концессионера,- отметил Зотов в обращении к работникам муниципального предприятия.

Присутствовавший на собрании 21 декабря 2016 года генеральный директор ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» Александр Тменов разговаривал с народом без прикрас. Он еще раз озвучил, что идея концессии не принадлежит заводу. Решение поддержать «Водоканал» - далось ему нелегко, ведь у предприятия уже был печальный опыт.

- Три года назад мы могли в спокойной обстановке решить проблему «Водоканала». Мы в свое время выкупили кредиторскую задолженность в размере 48 миллионов рублей. Мы договаривались с ними (Ред.: Виктором Кауровым, главой администрации г. Ковров в 2010-2014 гг. и Вячеславом Арсентьевым, председателем Совета народных депутатов г. Коврова V созыва), что создадим совместное предприятие, куда войдут очистные сооружения и «Водоканал», и будет он работать на благо города. При этом контроль за этой структурой, то есть, контрольный пакет 51% - будет за ЗИД. На словах, к сожалению, я поверил этим людям, согласились все со мной, я решил эту проблему. Деньги мы заплатили, но когда дошло до дела, оказалось, что меня кинули, извините за жаргон. После этого несколько раз были предложения что-то делать, спасать, я сказал: «Без меня теперь», - прямо высказался Александр Тменов конференции.

Гендиректор завода честно сказал, что не смог отказать только губернатору области - Светлане Орловой. Людям, которые переживали, что будет с ними после перехода МУП «Водоканал» в управление ОАО «ЗиД» им. В.А. Дегтярева, Тменов пообещал повысить зарплату, и свое слово сдержал.

На пресс-конференцию приехали представители городских и областных СМИФото: Ирина Начарова

Срок ответственности – 25 лет

Спустя неделю после конференции в МУП «Водоканал» , 27 и 31 декабря 2016 года, между ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» и администрацией города Коврова были заключены концессии по водоснабжению и водоотведению.

Согласно документам, завод принял в эксплуатацию муниципальное имущество для того, чтобы обеспечить водоснабжения и водоотведения в городе Коврове, а также проводить реконструкцию и улучшать показатели работы предприятия.

Руководство завода взяло на себя ответственность заниматься этими сложнейшими социально-экономическими вопросами в течение 25 лет. При этом, муниципальное имущество спустя четверть века так же останется в собственности администрации г. Коврова.

- Обязательством ОАО «ЗиД» в соответствии с концессионными соглашениями является погашение в течение 10 лет задолженности кредиторам МУП «Водоканал» в размере 166 миллионов рублей. Каких-либо обязательств по единовременному вложению в МУП «Водоканал», озвучиваемых в СМИ сумм - от 130 до 300 млн. рублей - концессиями не предусмотрено. Прямо так и написано черным по белому в п.11: «Концессионная плата данным соглашением не предусмотрена», - пояснил журналистам на пресс-конференции Михаил Шикин, заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства.

Только факты

Социальная ответственность

- Когда завод принял на себя обязательства по концессиям, в первую очередь была погашена задолженность по зарплате: даже премию дали по итогам 2016 года. Если в 2016 году зарплата работников «Водоканала» составляла 19 666 рублей, то по итогам 7 месяцев 2019 года сотрудники, в среднем, получают 34 804 рубля.

- Обеспечить жизнеспособность системы

- Завод приложил титанические усилия, чтобы в 2017 году приобрести у судебных приставов арестованную спецтехнику. Сегодня из 29 единиц эксплуатируемой цехом № 63 техники - 11 является концессионными, остальные 18 приобретены заводом. Этот парк при необходимости усиливается спецтехникой 91 цеха завода. Это позволяет успешно проводить плановые работы на сетях, сооружениях, оборудовании и системах и своевременно локализировать и устранять возникающие аварии.

- В 2016 году «Водоканал» заменил 407 пм аварийной водопроводной линии, в 2017 году уже завод имени Дегтярёва – 2634, в 2018 - 3071 пм.

- Когда предприятие стало управлять муниципальной собственностью, выяснилось, что учет пожарных гидрантов в городе отсутствовал. Сотрудникам предприятия пришлось их выявлять, заносить на схему. В итоге приведено в нормативное состояние и паспортизировано более 1500 объектов. Если раньше «Водоканал» менял по 40 канализационных выпусков в год, то завод, в среднем, меняет по 650.

- Утвержденные между заводом и администрацией города Коврова две инвестиционные программы, выполняются в установленном режиме.

- Их разработкой, проектированием и капремонтом предприятие занимается самостоятельно, что позволило сэкономить 35 037 тыс. рублей и использовать эти средства на приобретение материалов.

- Надзорные органы требуют круглосуточной вооруженной физической охраны водозаборов и ГКНС силами Росгвардии: расходы по этой статье составят 8 млн рублей, а ведь раньше муниципальные объекты жизнеобеспечения не были защищены.

- Первые результаты нашей работы – это резкое уменьшение количества аварий на сетях и прекращение практики ежегодных суточных отключений половины города для летней профилактики водозаборов. Профилактический ремонт мы теперь проводим без прекращения водоснабжения потребителей.

Про тарифы

С 1 июля 2019 года в городе действует тариф 21 руб.47 коп. за 1 м3 по водоснабжению и 25 руб.04 коп. за 1 м3 по водоотведению. Тарифы установлены департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области.

Амортизация в составе тарифа и инвестиционная составляющая в составе тарифа по условиям концессий, направляется на погашение кредиторской задолженности МУП «Водоканал». Погашено уже более 100 млн рублей.

Контроль за исполнением концессионных соглашений ведется комиссией администрации г. Коврова - не реже раза в полугодие. Акты о результатах - положительные.

Подпись к фото: Лев Смирнов, заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью и Михаил Шикин, заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства .

На пресс-конференцию приехали представители городских и областных СМИ.