Пожарные чуть не выломали дверь, приехав на ложный вызов

Владимирская пенсионерка уже легла спать, как вдруг услышала, как в ее дверь кто-то ломится. Жительница дома №4а по ул. Северная подошла к дверям и посмотрела в глазок. В это время опять дверь вздрогнула от удара.

- Такой сильный удар, будто тараном дверь выбивают. Вижу - стоит мужчина. Спросила, кто он. Выяснилось, что пожарный. Оказывается, кто-то позвонил и сказал, что у меня пожар. Я вовремя открыла, а то уже хотели вскрывать дверь, – поделилась с нами 80-летняя женщина.

Оказалось, что несколько пожарных расчетов прибыли тушить пожар в квартире по ложному вызову. Как нам пояснили нам в пресс-службе регионального Управления МЧС, экстренную службу вызвал ребенок.

- Речь идет о совсем небезобидной детской шалости. Мальчик сказал, что в его квартире якобы пожар. Своих данных он не оставил, бросил трубку. Пока, к сожалению, не удалось выяснить, кто так пошутил, чтобы привлечь к административной ответственности, - пояснила Екатерина Шулаева, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области.

Жительница дома на пожарных не в обиде, они выполняли свою работу. Но пожилая женщина переживает, что, возможно, именно в этот момент в другом конце города мог начаться настоящий пожар, а в это время все силы подразделений МЧС были брошены на реагирование на ложный вызов.

- Это же какие деньги впустую были потрачены из-за какого-то баловства – уму непостижимо. Это же и наши деньги, налогоплательщиков! – сетует Нина Ивановна.

Всего с начала 2019 года пожарно-спасательными подразделениями регионального Управления МЧС было совершено 2248 ложных выездов, в том числе по срабатыванию систем противопожарной защиты при нажатии ручных пожарных извещателей без реальной надобности.

- Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение. И всегда устремятся по адресу вызова, ведь когда речь идёт о человеческих жизнях, сомнениям места нет. Да и быть не может. Между тем,

ложный вызов задаёт всем реагирующим подразделениям лишнюю работу и приводит к бессмысленной эксплуатации техники, расходу горючего впустую. Но это полбеды: в этот момент кому-то действительно может понадобиться помощь, - прокомментировала ситуацию Екатерина Шулаева, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области.

КОНКРЕТНО

За ложный вызов - штраф

Как нам пояснили эксперты, есть два вида ложных вызовов: заведомо ложные и непреднамеренно ложные. Если человек перепутал пожар с дымом или паром, выходящим из окна кухни, этот вызов не будет квалифицирован как заведомо ложный.

Но если целью звонка являются шалость, злой умысел, «проверка бдительности», телефонный терроризм – то в этом случае вызов будет считаться заведомо ложным.

В этом случае на злоумышленника накладывается административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Также в ряде случаев может возникнуть и ответственность уголовная.

- Вместе с пожарными к месту вызова едут и машины полиции, и скорой медицинской помощи, и машины других служб немедленного реагирования. Затрачиваются немалые человеческие, а также финансовые ресурсы. Набирая номера телефонов экстренных служб, помните: все разговоры записываются, - пояснила Екатерина Шулаева.