Владимирских торговцев отправляют в Веризино и Оргтруд

На заседании горсовета, состоявшемся 28 августа, депутаты внесли изменения в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Владимира.

Теперь не допускается ставить палатки и павильоны в историческом центре, за исключением прилавков с мороженым и летних веранд кафе. Нельзя ставить их ближе, чем на пять метров к окнам, торговым витринам и к выходам из пешеходных переходов. Нельзя торговать также в арках, на газонах, цветниках, детских площадках, стоянках и парковках. Если нарушения обнаружат, у предпринимателя будет десять дней на их устранение.

Естественно, все торговцы хотят разместить свои точки там,, где ежедневно проходит множество людей – улица Мира или проспект Ленина. Но там уже свободных мест просто нет. Взамен предпринимателям предлагают разместиться в присоединенных территориях или развивающихся микрорайонах, например, Веризино, где жителям не хватает возможности купить после работы овощей или свежих булок.

Кстати, чиновники подчеркнули, что изменения в документе никак не повлияют на торговлю с машин сезонными овощами. Рейды по отлову несанкционированных продавцов, которые проходят ежедневно, продолжатся, но остальные продолжат торговать в привычном режиме на специально отведенных 22 площадках, в том числе в микрорайонах Веризино, Энергетик, улице Куйбышева, а также на привычной сезонной ярмарке на улице Батурина.