Добровольные пожертвования распределили депутаты горсовета

День города Владимира, который в этом году отметят 31 августа и 1 сентября, по традиции проходит только на деньги спонсоров. Этот год не стал исключением. На праздник, который пройдет под девизом «Возможно все», планируют потратить около 2,8 миллионов рублей из добровольных пожертвований от городских предпринимателей. Большую часть денег потратили сразу на конкретные цели – предприниматели напрямую оплатили часть праздничных мероприятий. А чуть больше миллиона средств от частных предприятий и просто жителей Владимира распределяли депутаты: около трехсот тысяч на прошлом горсовете, а 762 с половиной тысячи рублей – на горсовете 28 августа.

Как заверили в администрации города Владимира, все деньги, распределенные среди разных управлений, пойдут только на организацию праздника и размещение гостей города, среди которых - поп-звезда российского уровня – Feduk и шеф-повар, а по совместительству телеведущего Константина Ивлева, который 1 сентября на улице Георгиевской устроит настоящее шоу. В итоге из пожертвованных денег 169.5 тысяч рублей получит «Управление административными зданиями города Владимира», 319 тысяч достанется городскому управлению культуры и туризма, 234 – управлению муниципальным имуществом, 40 – управлению по физической культуре, спорту и молодежной политики. Как отмечают в администрации, напряженности с деньгами нет – собранных средств хватит, чтобы устроить горожанам красочное и запоминающееся торжество.