Более 40 тысяч детей Владимирской области летом отдохнули в загородных лагерях

На базе загородного лагеря «Искатель» в Ковровском районе состоялось выездное заседание Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей и подростков при администрации Владимирской области. На нем были подведены промежуточные итоги летней оздоровительной кампании 2019 года, а также представлена работа областной профильной смены для одаренных старшеклассников и лидеров ученического самоуправления образовательных организаций.

На выбор — 12 программ

Ребята, отдыхающие в лагере, рассказали гостям о реализации программы, которую обеспечивает областной педагогический отряд «Родник». Профильная смена в лагере «Искатель» Ковровского электромеханического завода длится 18 дней, в течение которых дети занимаются в 12 школах: журналистики, практической психологии, цифрового производства и основ 3Д моделирования, бизнеса и предпринимательства, математики, истории, природы, межкультурных коммуникаций, а также безопасности.

- Профильная смена для одаренных старшеклассников области началась 11 августа. В ней участвуют ребята, демонстрирующие способности в учебе и творчестве, призеры спортивных соревнований и школьных олимпиад. Почти все уже выбрали будущую профессию и приехали сюда не только получить новые знания, но и интересно отдохнуть. Первую половину дня они занимаются в школах, которые с начала смены выбрали сами, а вторую посвящают творческой деятельности и фестивалям, - рассказала членам совета старший комиссар владимирского областного педагогического отряда «Родник» Ольга Гусева.

Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, пообщавшись с руководством «Искателя» и ребятами, отметила, что такая практика для одаренных детей в каникулы создает благоприятные условия для исследовательской и проектной деятельности, развития и обогащения знаний в выбранной ими предметной области.

Владимирские школьники отдохнули на Черноморском побережье

На заседании совета была озвучены первые данные о детском летнем отдыхе в этом году: во Владимирской области он был обеспечен для 44 тысяч 845 детей. Из них более 26 тысяч ребят отдыхали в лагерях с дневным пребыванием и 12 тысяч — в загородных. В палаточные лагеря съездили 314 ребят, а более тысячи наших юных земляков благодаря путевкам, полученным от департамента социальной защиты населения, смогли побывать на побережье Черного моря. Еще три тысячи школьников отдохнули в санаториях Ивановской области и Краснодарского края.

- Особое внимание было уделено детям-сиротам. Они отдыхали как в загородных лагерях, так и на море. 19 воспитанников Покровского детского дома ездили в Краснодарский край, а 15 детей Лухтоновской школы-интерната — в Грецию. - отметила директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева.

В летний период 12 лагерей области были проверены рабочей группой Координационного совета в состав которой входили представители региональных управлений Роспотребнадзора и МЧС. Общий вывод — проверенные лагеря находятся в хорошем состоянии. Во всех корпусах произведен ремонт, покраска стен и полов, на территориях установлены камеры видеонаблюдения, круглосуточно работает охрана. Но все же одно существенное замечание Ольга Беляева все таки сделала - камер наблюдения должно быть больше.

- Сейчас подходит к концу третья лагерная смена. И стоит отметить, что все смены в целом прошли без происшествий. Дети отдохнули, набрались сил и энергии на новый учебный год. И это главное, - подвела итог директор департамента образования.