Врио вице-губернатора Марина Чекунова: «Династия – это не призвание, это – имя»

На церемонию награждения трудовых семей Владимирской области, которая проходила 27 августа в областной администрации, собрались самые настоящие герои труда, те, кто отдал любимой работе (будь то завод или школа) не один десяток лет.

Элита предприятия

В церемонии чествования трудовых династий региона принимали участие исполняющая обязанности вице-губернатора по социальной политике Марина Чекунова, руководитель владимирского областного объединения организаций профсоюзов Надежда Сухарникова и вице-спикер Законодательного собрания региона Дмитрий Рожков.

- Династия – это не призвание, не профессия, это – имя, это имидж семьи, её знамя. Семейные трудовые династии хороши именно тем, что передают собственные знания и накопленный опыт из поколения в поколение. Такого, чему могут научить деды и отцы, в учебниках не прочтёшь. Это бесценные знания, которые лишь приумножаются, передаваясь от отца к сыну, - подчеркнула в своем приветственном слове Марина Чекунова.

Чествование трудовых династий проводится профсоюзными организациями в трудовых коллективах регулярно, но масштабного мероприятия областного уровня с участием администрации области, областного профобъединения и муниципальных образований не было уже с 2014 года. И вот спустя пять лет к этой традиции решено было вернуться.

В своем приветственном слове Марина Чекунова поблагодарила за это и регионального лидера профсоюзного движения Надежду Сухарникову, которая немало делала и делает для повышения в обществе как статуса трудовых династий, так и значимости человека труда в целом.

- Для меня трудовые династии — это не только красивые истории, но и наглядный пример профессиональной ориентации, - сказала Надежда Сухарникова. - Ведь каждый из вас является яркой иллюстрацией того, почему та или иная профессия социально значима и необходима. Не удивительно, что для всех вас работа становится вторым домом. И именно в этом втором доме порой и складываются новые семьи. А те уже повышают престиж своих предприятий.

.Фото: Администрация Владимирской области

Стаж 383 года!

Среди собравшихся в зале были и представители промышленности, и врачи, и учителя

Но несмотря на разные профессии, всех их отличает любовь и преданность выбранному делу.

Есть среди владимирских трудовых династий и свои рекордсмены. Так, общий трудовой стаж семьи Барышевых-Малышевых из Мурома составляет 383 года!

Отметили в этот день вклад в развитие области династий Резниковых-Поляковых, Тиминых, Петуховых, Мироновых, Груздевых и многих других. Каждый из них хорош в своем. Например, Александр Иванович Резников уже много лет работает в сфере дорожного строительства и сейчас занимает должность инженера по снабжению александровского филиала ДСУ №3. А Валерий Алексеевич Тимин вырастил уже не одно поколение детей, много лет обучая их физкультуре в Ильинской средней школе Меленковского района.

Все участники мероприятия получили благодарственные письма, почетные грамоты и памятные подарки. Но, конечно, немаловажно для каждого представителя трудовых династий были и добрые пожелания от первых лиц региона.

- Каждый из вас вносит огромный и бесценный вклад в развитие и процветание Владимирской области. Желаю вам крепкого здоровья и радости от результатов своего труда, - поблагодарила присутствующих Марина Чекунова.