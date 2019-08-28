В школе Гусь-Хрустального, по ошибке признанной «памятником культуры», рухнула крыша

Во Владимирской области очередной бюрократический парадокс привел к печальным последствиям. В школе № 13 города Гусь-Хрустального, признанной памятником культуры регионального значения, из-за сильных дождей обрушилась крыша. К счастью, в здании никого не было и дети не пострадали. Теперь учеников срочно переводят в школу № 16, а власти крепко задумались, что делать дальше. Беда в том, что провести ремонт просто так нельзя: сомнительный статус «памятника регионального значения» мешает решить проблему банальным наемом бригады работников.

Памятником культуры школа-сталинка стала в 1998 году. Документы на внесение ее в реестр были поданы за два года до этого. Государственной инспекции по охране памятников культурного наследия тогда еще не было, постановкой школы на учет занимался подведомственный департаменту культуры Владимирской области Госцентр. И в современном реестре госинспекции, и в каталоге 1996 года, найденном по просьбе "КП-Владимир" в Госцентре, датой постройки школы значится XIX век.

Запись в реестре

При этом в администрации города Гусь-Хрустального твердо заявляют, что на самом деле школа построена в 1938 году. И это больше похоже на правду - здание, выдержанное в стиле советского конструктивизма с отдельными элементами сталинского ампира, даже не выглядит как здание XIX века. Вокруг - деревянные мещанские дома, ни намека да старину. На вопрос, могла ли в каталоге быть допущена ошибка, директор Госцентра Алла Алексеева сказала, что механические описки в документах тех времен в принципе бывали. В областном законе 44-ОЗ от 8 октября 1998 года значится целый список домов XIX века, так что составители документа могли просто механически вписать в поле "дата постройки" то, что и у других домов.

Не менее интересный вопрос, кому вообще пришло в голову сделать памятником архитектуры школу в советском районе "Химик", в прошлом известным своими суровыми нравами, как и знаменитая "Сороковка". Здесь показания разнятся. В Госцентре нам сообщили, что здание числилось за местным гороно, а значит, 23 года назад светлая мысль наградить школу памятным статусом родилась в недрах этой конторы. В госинспеции по охране памятников культуры считают, что идея появилась в коридорах тогдашнего комитета имущественных отношений.

Школа № 13Фото: Google

Последняя специализированная инспекция школы № 13, по информации "КП-Владимир" была проведена в 2018 году, о чем свидетельствует акт осмотра технического состояния № 60 (Госинспекция по охране памятников культурного наследия). Кстати, в нем в качестве даты постройки также фигурирует XIX век. То есть о том, что школа явно не порядке, было известно еще год назад, когда из-за протечек в крыше пришлось закрыть актовый зал. Как сообщили в госинспекции по охране памятников, новый глава города Алексей Соколов настаивал на том, чтобы вычеркнуть школу из реестра. Ему пояснили, что сделать это за два-три месяца не получится - процедура очень сложная. По информации "КП-Владимир", единственный раз во Владимирской области на исключение из реестра памятников культурного наследия подавались документы в 2010 году - на 12 зданий. За 9 лет их так и сняли с учета.

Глава администрации города Гусь-Хрустального Алексей Соколов заявил, что в 2018 году госинспекция нашла школу в удовлетворительном состоянии, наложив охранные обязательства лишь на постройку отмостка и водоотвода - вода просачивается в фундамент и заливает подвал. О крыше ничего не говорилось. В госинспекции же утверждают, что проблемы с крышей были известны еще в апреле, так что глава города вполне мог успеть отремонтировать крышу даже у памятника архитектуры.

Надежд же на исключение школы из реестра памятников архитектуры не много. Процедура снятия с учета здания достаточно муторная. Инспекция по охране памятников подает документы в заксобрание, если здание уже разрушилось, либо утратило историческую ценность. Оттуда они поступают в Минкультуры РФ, проводящем свою инспекцию. И только после нее бумаги ложатся на стол председателю правительства РФ. Так что судьба простой школы, ставшей заложницей чьей-то описки, зависит от самых высоких чинов в стране. Для статистики: в 2016 году в Минкультуры поступило 88 таких запросов, но сняли только 2 здания.

В госинспекции очень надеются, что этот случай во Владимирской области что-то изменит систему работы с памятниками. Ведь речь идет об ошибке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Родители учеников школы № 13 обратились к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину со следующим заявлением:

«В Гусь-Хрустальном сложилась сложная ситуация со школой №13. В ней, после воздействия сильных ливней, обрушилась кровля. Заниматься детям в здании опасно для жизни. Городские власти переводят учеников в другую школу. Это вынужденное, но неизбежное решение.

Уважаемый Сипягин Владимир Владимирович! Учитывая критическое положение, просим Вас, как многодетного отца, использовать резервный фонд губернатора для ремонта школы №13 и, в случае необходимости, обратиться к Президенту РФ с просьбой о выделении недостающих средств из федерального бюджета. Мы надеемся на Ваше неравнодушие."

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на конец учебного года 2018-19 в школе № 13 училось 250 детей. В годы Великой Отечественной войны в ней располагался госпиталь № 1223.