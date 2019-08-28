Куда пропали электронные билеты на владимирские экспрессы

В разгар сезона отпусков владимирцы обнаружили, что на официальном сайте РЖД (WWW.RZD.RU) стало практически невозможно купить билеты на популярные экспрессы «Владимир-Москва-Владимир». Напоминим, такие экспрессы ходят по две пары в день между Владимиром и столицей нашей Родины, а в пиковое время - вечер пятницы и вечер воскресенья - добавляется третья пара.

Владимирцы их любят - идет такой экспресс около двух с половиной часов (в отличие от электрички, которая тащится 3,5 часа), сиденья удобные - как самолетные кресла, а не скамейки, как в электричке, и цена разумная - от 600 рублей, причем не меняется, в отличие от «Ласточек» и «Стрижей».

Вот только с июля покупать билеты на эти экспрессы на сайте РЖД стало все сложнее. А на дни повышенного спроса - пятница вечер из Москвы и понедельник утро из Владимира - их и вовсе нет.

Конечно, понятно, что лето - период отпусков, владимирцы ездят и летают в дальние края из Москвы, но чтобы билеты вообще исчезали из продажи, толком не успев там появиться? Это странно...

Наше небольшое расследование показало, что на сайт РЖД в момент открытия продаж (а билеты на экспрессы начинают продавать за 10 дней) выкладывают только три вагона - с 9 по 11. Билетов в остальные восемь вагонов в продаже вообще не появляются. При этом в кассах на вокзалах и Москвы, и Владимира эти билеты есть вплоть до отправления поездов. Даже на самые загруженные экспрессы - пятничные и понедельничные.

«Все страньше и страньше», - как говорила Алиса в Стране Чудес.

Однако никаких чудес нет. Просто билеты... переехали на другой сайт. На своем официальном сайте компания «РЖД» почему-то не сообщила об этом, предоставив пассажирам самим угадывать, где теперь ловить билеты.

Однако на официальный запрос в положенный срок мы получили полный, все разъясняющий ответ. Оказывается, с 1 июля «пассажирам предоставлена дополнительная возможность оформления проездных документов на портале central-ppk.ru». Поэтому на сайте RZD.RU и осталось только три вагона.

Проще говоря, теперь билеты на экспрессы (не только владимирский, но и связывающие Москву с другими городами) теперь надо покупать на сайте «Центральной пригородной пассажирской компании» central-ppk.ru.

На сайте ЦППК процедура покупки в принципе ничем не отличается - так же выбираете направление, дату и время, вводите персональные данные и оплачиваете картой. И там этих билетов, даже на востребованные понедельник и пятницу - завались, как у кота Матроскина гуталина. Например, на пятницу, 30 августа, на момент написания материала было около 400 мест на экспресс «Москва-Владимир» отправлением в 20.27. А на сайте РЖД на тот же поезд давно не было ни одного.

Процедура возврата тоже стандартная - через личный кабинет. Правда, продажа на сайте ЦППК пока работает нестабильно, билеты то доступны, то нет. Но на крайний случай есть касса.

КОНКРЕТНО

Расписание экспрессов Владимир-Москва-Владимир

Из Владимира в 7.30 и 16.45, из Москвы в 7.20, 15.30 и 18.23. Допольнительно по пятницам из Москвы в 20.27, по воскресеньям из Владимира в 19.40.