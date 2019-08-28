Владимирцы не жалеют денег на благоустройство своих дворов

На ремонт дворов в этом году из городского бюджета запланировано потратить около 45 миллионов рублей. На них благоустроят 5 дворов в Ленинском районе, 9 - в Октябрьском и 8 - во Фрунзенском. Во вторник сити-менеджер Андрей Шохин решил проверить, довольны ли жители тем, как в их дворах идет ремонт.

Ремонт теплотрассы на улице КомиссароваФото: Елена Масленникова

За детскую площадку - 20% стоимости

Свой рейд глава горадминистрации начал с улицы Белоконской, 12. Жители рассказали, что много лет рядом с домом даже пройти невозможно было, и тем более проехать: дорога настолько убитая, что автовладельцы постоянно теряли литые диски и разбивали подвески.

- Я в кроссовках стала ходить. Знаете, сколько каблуков тут оставили, - рассказывает Ольга Фролова, жительница дома №12 на улице Белоконской. - Ну слава Богу сделали дорогу. Теперь и за детей не переживаем. А тут раньше такие глубокие лужи были, дети лезли и падали в этих лужах.

Во дворе дома №12 на улице Белоконской появился новый тротуар и заборФото: Елена Масленникова

- И детская площадка здесь новая будет. Ну что ж, хорошо. Приятно посмотреть, - отметил Андрей Шохин.

Новые ограждения, новое дорожное покрытие, тротуар, урны, скамейки и детская площадка - ремонт во дворе 12 дома на Белоконской обошелся чуть больше двух миллионов рублей. Из них около 147 тысяч рублей внесли жители. Если набор минимальный — новое дорожное покрытие, забор, лавки и урны, то собственники многоквартирного дома оплачивают 3 процента от стоимости ремонта, а если они хотят заменить еще и детскую площадку или что-то еще - то 20 процентов.

Цена новой дороги - 230 рублей

Юрий Носков живет в доме 37А на улице Комиссарова. Здесь большинством голосов жители решили, что им нужен ремонт, так сказать, по-минимуму: новая дорога, тротуар и ограждения.

Во дворе дома 37А на улице Комисcарова положили новый асфальт и сделали тротуарФото: Елена Масленникова

- Вот смотрите, наш дом внес в ремонт 64 тысячи рублей, я лично со своей квартиры всего 230 рублей. Деньги небольшие, но как приятно: новый асфальт. Не то чтобы ездить, ходить приятно, - поделился Юрий Носков. - Только вот лужа у нас большая вон там. Надо что-то с этим делать.

- Ливневка - это отдельный вопрос, - ответил Андрей Шохин. - На это нужны большие деньги. Подрядчик вам здесь уклон сделает и вода застаиваться не будет. Где подрядчик?

- Я здесь, - ответил представитель подрядной организации Рафи Мкртчян.

- А почему здесь бордюр опущен? Где ограждение? - спросил Андрей Шохин.

- А это заведующая сада попросила занизить бордюр. Родители приезжают и цапарают свои машины, - ответил подрядчик.

- Так не пойдет. Поставьте здесь ограждение. Заведующая детским садом не вправе вмешиваться, - отметил Андрей Шохин.

Андрей Шохин на стадионе "Юность"Фото: Елена Масленникова

Благоустройство ждет и стадионы

Дальше глава администрации прошелся по улице Комиссарова в сторону стадиона «Юность», чтобы посмотреть, как идет ремонт теплотрассы.

- Так, здесь должен быть тротуар. Где он? - спросил Шохин.

- Будет. Вернем обязательно, когда ремонт закончится, - ответил Алексей Шумник, руководитель городского управления ЖКХ.

У стадиона «Юность» Андрея Шохина ждали жители сразу трех домов: 47, 49 и 51 по улице Комиссарова. Они попросили сити-менеджера благоустроить территорию между их домами и стадионом.

- И еще нам бы хотелось благоустроить стадион, - добавила Татьяна Гарибян, жительница дома № 51 по улице Комиссарова.

- Помнится мне, что Игорь Першин обещал это сделать, но не сделал. Придется самим. Ну что ж, займемся, - сказал глава горадминистрации.